Torna Cracco con un nuovo live cooking

Senza la giacca da chef né il cipiglio severo del giudice, Carlo Cracco, uno dei cuochi più famosi nel panorama tv, arriva su Rai2 con un nuovo programma. "Solo un breve ritorno, ho altre cose da fare come gestire vari ristoranti" ha precisato presentando a Milano 'Nella mia cucina - una ricetta con Cracco', in onda dal 16 settembre, una ventina di minuti alle 19.40 dal lunedì al venerdì con una replica il pomeriggio del giorno successivo e un 'riassunto' delle puntate il sabato alle 14. Coprodotto da Scavolini, di cui Cracco è testimonial, e da Zerostories, il programma apre un nuovo percorso nel mondo della pubblicità per le reti generaliste. "Non solo spot, è il branded content, l'evoluzione del settore - ha spiegato Antonio Marano, ad e presidente di Rai Pubblicità - Il nostro mandato è anche valorizzare il sistema economico nel sistema paese". Cracco ogni puntata (ne sono previste 20) ospiterà a casa sua un cuoco amatoriale (e pure senza grandi ambizioni) e insieme cucineranno una ricetta. Saranno spalla a spalla, ciascuno avrà davanti una cucina con attrezzature e ingredienti per preparare la pietanza, identici, e l'ospite dovrà seguire le indicazioni date a voce dallo chef. Ne nasceranno situazioni anche comiche e divertenti, che poi è anche lo spirito del programma, come ha voluto sottolineare più volte lo stesso Cracco.