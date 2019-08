Addio a Nadia Toffa, tanti i messaggi: 'Ci mancherai'

Addio a Nadia Toffa. Dopo una lunga battaglia contro il cancro è morta a 40 anni la storica conduttrice e inviata delle Iene.

Tantissimi i messaggi per Nadia Toffa.

"Dopo una lunga lotta ci ha lasciati #NadiaToffa - ha scritto su twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella - Un abbraccio forte alla sua famiglia, alla redazione de Le Iene e a tutte le persone che le hanno voluto bene. Che la terra ti sia lieve cara Nadia, 'dolce guerriera'".

"Ciao Nadia, ci mancherai. Ci mancherà la tua forza, la stessa con cui hai insegnato che, anche nelle battaglie più difficili, si può lottare con la tua dolcezza e il tuo sorriso", ha scritto il vicepremier Luigi Di Maio su facebook.

"Rimarrai sempre nei nostri cuori, insieme al tuo sorriso. Grazie Nadia", è l'addio del segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

"'Non bisogna vergognarsi di guardarlo in faccia e chiamarlo per nome il bastardo - dicevi- che magari si spaventa un po' se lo guardi fisso negli occhi' - è il messaggio del ministro della Salute, Giulia Grillo -. Sei stata un esempio per tante persone. Ciao Nadia Toffa".

"Vincere significa distinguersi. E tu lo ha fatto sempre. Buon viaggio piccola grande donna coraggiosa", ha scritto Laura Pausini su Twitter.

"Il tuo coraggio e il tuo lottare è stato e sarà un esempio per tutti... con le lacrime agli occhi ti saluto con amore e con affetto, coraggiosa Nadia", scrive Vanessa Incontrada su Twitter.

"Nadia Toffa ci ha lasciati. Ricorderemo una signora professionista e una splendida ragazza - così l'ex premier Matteo Renzi su Facebook -. Il cancro ha ucciso una giovane donna di 40 anni ma il modo con il quale lei lo ha combattuto fa riflettere, pensare e costringe ciascuno di noi a vivere più intensamente. Terremo il suo sorriso nel cuore, un abbraccio alla sua famiglia e alla redazione de Le Iene".

"Ci si impiegava un attimo a volerti bene, uno sguardo due parole e sembrava di essere amici da sempre - scrive Lorenzo Jovanotti su Instagram -. Hai lasciato entrare tutti nella tua vita perché vedessero quanta forza c'era dentro quel corpo leggero. Ricorderò sempre il tuo sorriso e la tua amicizia istantanea. Hai avuto un coraggio grandissimo nel modo in cui hai affrontato due malattie, una delle due è la superficialità e il giudizio facile sparato attraverso un post o un commento ignorante. Hai vinto tu. Ci mancherai ma il tuo coraggio resta. Ciao Nadia".

"Quando ti parlava ti stava sempre vicino, vicinissimo: come se non provasse mai imbarazzo o paura per il prossimo, ma fiducia. Mi mancherà tantissimo la sua allegria, la forza d'animo e la sua leggerezza. Ciao gnara", ha scritto Nicola Savino, co-conduttore delle Iene insieme a Nadia Toffa, salutando la sua amica e collega su Twitter.