Per autunno LaF (sky) offerta ampia da serie anteprima a cultura

Dalle prime TV assolute delle attesissime Victoria 3 e La guerra dei mondi targata BBC, all'inedita serie crime Stockholm Requiem; ma anche produzioni originali e documentari italiani come Prof - La scuola siamo noi con Marco Balzano. La ricerca di un'offerta inedita di intrattenimento culturale, insieme alle più attese serie internazionali ispirate alla grande letteratura classica e contemporanea, guida la ricca proposta autunnale di LaF, la pay TV di Feltrinelli - Sky 135, Sky on Demand e Sky Go.

Tra le produzioni originali italiane da segnalare dalla fine dell'anno, "Fuoco Sacro - Il talento e la vita": le vite di 4 grandi autori del Novecento italiano - Alda Merini, Luciano Bianciardi, Cesare Pavese ed Elsa Morante - interpretati dagli attori Federica Fracassi, Paolo Sassanelli, Pietro De Silva e Sonia Bergamasco con la narrazione dallo scrittore Paolo Di Paolo.

LE SERIE IN PRIMA TV ASSOLUTA. Dopo il successo delle prime 2 stagioni, a settembre arriva "Victoria 3", il costume drama che racconta la storia pubblica della leggendaria Regina inglese, ma anche e soprattutto la sorprendente e inedita vita privata emersa grazie all'accurato studio dei diari originali realizzato dalla sceneggiatrice Daisy Goodwin. Nella nuova stagione, che vede nel cast conferme come gli amati protagonisti Jenna Coleman e Tom Hughes e nuovi ingressi come Kate Fleetwood, Laurence Fox e Lily Travers, la Regina e il suo amato Albert sono alle prese con le rivoluzioni che stanno scuotendo le monarchie europee e con l'esposizione universale del 1851, mentre la loro famiglia si allargherà fino ad accogliere il loro settimo figlio.

A ottobre prende il via "La guerra dei mondi", il nuovo adattamento in 2 puntate del classico della fantascienza di Herbert George Wells firmato Bbc, già venduto in oltre 169 Paesi. La prima storia in letteratura a raccontare un'invasione aliena rivive ora sugli schermi con un mix di fantascienza, costume drama e horror fedele allo scenario europeo originale e ambientato in epoca edoardiana con Rafe Spall, Eleanor Tomlinson, Robert Carlyle e Rupert Graves. Per il ciclo Bestseller in Tv, a novembre arriva "Stockholm Requiem", basata sulla trilogia bestseller di Kristina Ohlsson. Protagonista la criminologa Fredrika Bergman, che dovrà faticare per risolvere il mistero di alcuni bambini scomparsi: 5 casi da 90 minuti, ognuno conclusivo ma con un'indagine più grande che li coinvolge tutti. La serie, prodotta da Piodor Gustafsson, già all'opera con i film Border - Creature di confine e L'Uomo Di Neve (tratto da Jo Nesb›), è interpretata da Liv Mjönes (Modus), Jonas Karlsson (L'Uomo Di Neve) e Alexej Manvelov (Chernobyl).

Produzioni originali e i documentari italiani: A settembre, in concomitanza con il "back-to-school", arriva "PROF - La scuola siamo noi" con lo scrittore e insegnante Marco Balzano (vincitore del Premio Campiello 2015 con "L'ultimo arrivato"): un nuovo viaggio in Italia per scoprire i più innovativi insegnanti della scuola pubblica (scuole materne, elementari e superiori), capaci di ideare e applicare modelli di educazione e di formazione nuovi, che possano ispirare le future generazioni e la scuola di domani.

A ottobre la seconda stagione di "Voglio vivere in Italia": con i travellers Simone & Anna che a bordo del loro camper rosso continuano a riscoprire la provincia italiana attraverso il punto di vista originale e inedito degli stranieri che hanno scelto di viverci e realizzare in questi territori i loro sogni.

Da novembre invece "Fuori la voce": un microfono aperto: lo scrittore Stefano Massini e le voci di 24 ospiti, 2 a puntata.

Un incontro di visioni, opinioni e storie, per riscoprire il valore dell'ascolto anche in Tv. Tra i protagonisti, Lella Costa e Massimo Temporelli, Daniele Silvestri e Chiara Della Libera, Beppe Severgnini e Federica Angeli.

- Il racconto del nostro Paese attraverso il cinema delle realtà: a settembre "Alla salute!" di Brunella Filì la storia di Nick, food performer pugliese,nonostante la battaglia contro il cancro trova una sua personale ricetta per la felicità; nello stesso mese "Freud 2.0", di Claudio Poli e Matteo Moneta, un documentario-evento dedicato al fondatore della Psicanalisi e alla sua eredità contemporanea a 80 anni dalla morte, narrato dalla pronipote Esther Freud, con interviste e contributi, tra gli altri, di Massimo Recalcati, Michela Marzano, Marco Bellocchio, Massimo Cacciari ed i premi Nobel Eric Kandel e Denis Mukwege; a novembre arriva "Le avventure del lupo - Storia quasi vera di Stefano Benni" in cui lo scrittore si svela: accompagnato da artisti e amici come Alessandro Baricco, Daniel Pennac e Angela Finocchiaro; a fine anno infine arriva "La scomparsa di mia madre - Story of B." di Beniamino Barrese, dedicato a Benedetta Barzini, top model musa di Andy Wharol e Salvador Dalì. Culture dal mondo: arriva in esclusiva l'inedito "The Wonder List" con Bill Weir (CNN), un racconto che sostiene, e divulga l'idea di un pianeta sostenibile e condiviso da salvare.