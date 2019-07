Su Sky Atlantic arriva Riviera 2

Dietro ogni grande fortuna si nascondono spesso oscuri segreti. Le vicende dei protagonisti di Riviera ne sono la prova: fra feste da sogno e sfarzo estremo, gli assolati paesaggi della Costa Azzurra tornano a fare da scintillante cornice agli inganni, ai tradimenti e ai crimini dei personaggi della produzione originale Sky. Arriva il mercoledì dal 3 luglio, su Sky Atlantic, Sky On Demand e in streaming su NOW TV la seconda stagione della serie tv con Julia Stiles. I nuovi episodi vedono il ritorno in grande stile di Georgina (Julia Stiles, Jason Bourne, Dexter), che proverà a farla franca dopo l'omicidio di Adam mentre dovrà continuare a lottare per mantenere il potere all'interno della famiglia Clios nonché la sua posizione in cima all'altera élite del mondo dell'arte. La narrazione degli eventi riprende dal finale della prima stagione. New entry Juliet Stevenson e Poppy Delevingne