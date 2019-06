Legion 3, stagione finale

Aprite la vostra mente, Legion 3 sta arrivando. La terza e ultima stagione della stupefacente serie creata dal visionario Noah Hawley sta per sbarcare su Fox (Sky, 112) a partire da mercoledì 3 luglio alle 21.00, a pochi giorni dalla partenza negli Stati Uniti. Otto episodi che si preannunciano ancora più folli e psichedelici degli scorsi anni: La terza e ultima stagione trasforma David nel villain, introduce il viaggio nel tempo e rivela una versione più giovane di suo padre, l'iconico mutante Charles Xavier.

Legion si distingue dagli altri show Marvel con la sua estetica audace e surreale.

Se nella prima serie il grande scrittore ci ha raccontato la distorsione della realtà, nella seconda la psicosi e il potere dell'idea ma in quest'ultima si dedicherà alla percezione, o almeno così sembrerebbe guardando uno dei due nuovi promo.

Il creatore Hawley ha promesso ai fan una degna e spettacolare conclusione della sua creatura. Gli eventi del finale della seconda stagione, hanno rivelato che David Haller (interpretato da Dan Stevens) è il vero cattivo della serie e non l'eroe che salverà il mondo. In questa ultima stagione si capirà se David andrà in cerca di redenzione o, più probabilmente, abbraccerà il suo destino di "Distruttore di Mondi". In Legion la realtà non è mai ciò che sembra, e questa serie non ha come protagonista un supereroe, ma un uomo condannato alla schizofrenia dai suoi stessi straordinari poteri.

Il suo potere mutante di David sembra inarrestabile e i ragazzi di Summerland, insieme al Re delle Ombre, dovranno affrontare un uomo capace di viaggiare nel tempo e capace di avvertire sé stesso di eventuali pericoli futuri. La trama della terza stagione di Legion è assolutamente intricata e piena di misteri, il twist narrativo, che ha visto David diventare il villain, ha sconvolto i fan e i protagonisti della serie. La nuova stagione racconterà della reunion tra David e la sua amica Lenny Busker (Aubrey Plaza), mentre Syd Barrett (Rachel Keller), il Re Ombra (Navid Negahban), e tutti a Summerland lavorano per trovare un modo per sconfiggere il mutante di livello omega prima che sia troppo tardi.

La terza stagione della serie Tv Legion presenterà finalmente il padre di David, il professor Xavier leader degli X-Men che farà il suo debutto durante il terzo episodio. Nell'interpretare il potente mutante, Harry Lloyd (Il Trono di Spade) si unisce agli attori Patrick Stewart e James McAvoy, che hanno assunto il ruolo del professor X nella saga cinematografica degli X-Men.

Questo finale di stagione è nuovamente scritta e prodotta da Noah Hawley, già autore della serie antologica Fargo, ispirata al celebre film dei fratelli Coen. Oltre a Dan Stevens nel ruolo del mutante David Haller, del cast dello show fanno parte Rachel Keller (Sydney Barrett), Harry Lloyd Aubrey Plaza (Lenny/Re delle Ombre), Bill Irwin (Cary Loudermilk), Amber Midthunder (Kerry Loudermilk), Jeremie Harris (Ptonomy Wallace), Hamish Linklater (Agente Clark) e Navid Negahban (Amahl Farouk).