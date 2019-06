Oltre 2 milioni in tv per l'omaggio a Corrado

Oltre 2 milioni di spettattori hanno 'rivisto' l'ultima puntata della Corrida di Corrado, riproposta sabato sera su Canale 5 nel ventennale della scomparsa del conduttore, considerato uno dei padri fondatori della tv italiana, insieme a Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. Su Canale 5 La Corrida - Omaggio a Corrado ha infatti registrato 2.478.000 telespettatori con uno share del 13,75%.

A vent'anni dalla scomparsa, avvenuta a Roma l'8 giugno 1999, Canale 5 ha infati deciso di rendere omaggio a Corrado con la puntata del 20 dicembre 1997 della Corrida, il suo programma più amato del che ideò insieme al fratello, Riccardo Mantoni, e che condusse prima in radio e poi in tv per 10 edizioni dal 1986 al 1997, con un successo trionfale. Corrado Mantoni, in arte semplicemente Corrado, con la sua ironia, è entrato nel cuore di milioni di italiani. "Per tutti noi che abbiamo intrapreso il mestiere di presentatore - dice Gerry Scotti, che ha introdotto la puntata speciale - la sua è stata una grande lezione, ma Corrado era inarrivabile, inimitabile e insostituibile".