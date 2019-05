Lucci, in Realiti lo show planetario

Se la telecamera a secondo di come e con chi la usi "rischia anche di diventare una mitragliatrice", Enrico Lucci tiene sempre a mente il suo personaggio fonte di ogni sua ispirazione il tenete Colombo "ha l'impermeabile con i buchi, la moglie che nessuno ha mai visto, sembra un deficiente poi alla fine fa una piccola domanda, un particolare che sembra insignificante, e te becca l'assassino". Nell'era video social e delle Instagram Stories, al centro di uno spettacolo perennemente in diretta, tutti possono vivere le giornate come fossero celebrità, accrescendo ego e follower. Lucci tornerà a illuminare gli schermi di Rai2 dal prossimo mercoledì 5 giugno con un nuovo irriverente programma in diretta - presentato a viale Mazzini dal direttore di rete Carlo Freccero - che promette scintille, prodotto dalla stessa Rai2 in collaborazione con Fremantle, ideato da Umberto Alezio. Sarà una sorta di Truman Show italiano nel quale i protagonisti (anche celebri) saranno inconsapevoli di esserne per l'appunto protagonisti.

Realiti non a caso si fonda principalmente sulla smaniosa ricerca di fama e visibilità da parte dell'uomo del terzo millennio, un desiderio spesso fatale che non risparmia celebrità consacrate, politici, e divi, sportivi. Una dinamica resa capillare e virale dai social network, oggi più che mai tanto cruciali nelle nostre vite da condizionare finanche le elezioni e sostituire sempre più spesso, nel caso dei leader politici, i canali istituzionali ufficiali.

Tre "saggi", che rappresentano le tante anime del paese, sociali, generazionali, geografiche - l'attrice e regista Asia Argento, il rapper in forte ascesa Luchè e lo scrittore irriverente Aurelio Picca e una giuria popolare - commentano i servizi in onda e si esprimono sui vari temi della puntata, con una parodia delle votazioni che ormai sono onnipresenti nei programmi televisivi. I protagonisti della giuria popolare sono dieci "consiglieri": persone che vivono visceralmente il mondo dei social. Freccero su Realiti: "Mette in scena l'Italia del selfie, l'Italia di tutti quanti noi che pensiamo che l'unico valore sia il narcisismo. Andiamo contro la d'Urso, il mercoledì, è una scommessa; è nostro obbligo misurarci con chi vince". Un esperimento "sociale e social" che coinvolge a livello crossmediale il pubblico giovane e non, che potrà interagire in diretta ed esprimere il proprio gradimento, diventando così parte attiva della classifica finale". I concorrenti cambieranno di settimana in settimana, essendo scelti in base all'attualità, nessuna distinzione tra vip e non vip, politici e non politici, chiunque può essere protagonista.

E' stata mostrata una clip di una puntata zero (ovvero che non andrà in onda visto che è in diretta ndr) con Matteo Salvini, Michela Brambilla, Mark Caltagirone, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti, Wanda Nara sono i concorrenti "inconsapevoli". Al termine di ogni puntata il conduttore proclama il vincitore, ma con un colpo di scena a suo insindacabile giudizio, assegnerà un bonus e il suo voto sarà decisivo. E ‘un programma che mischia l’idiozia all’intelligenza” spiega con una punta di sarcasmo Lucci “per ogni concorrente ci sarà una clip di presentazione, li sceglieremo prendendo i loro video postati sui social, possibilmente per ogni scheda del concorrente ci sarà anche l’ultima cosa che ha pubblicato e da quello prenderemo spunto per capire dove siamo arrivati. E’ come se si autopresentassero sui social in base a quello che pubblicano continuamente, ma poi in studio ci saranno dei servizi di approfondimento legati alla tematica del personaggio ed ogni settimana avremo in studio un ospite".

Asia Argento aggiunge: "Sono venuta qui come giudice, sarei stata protagonista come concorrente visto che qualsiasi stronzata metto io sui social, diventa una questione da discutere. Mi sono cancellata da Instagram così da non influenzare con i cuoricini sul pubblico sovrano". Argento rivolta a un cronista che le aveva posto una domanda replica: "Contraddittorio vivere questo programma come una rivalsa visto che io faccio parlare di me stessa? Io non lo faccio apposta, io mi vergogno tantissimo, per questo mi sono cancellata da Instagram. Sono una persona solitaria, semplice, vivo per i miei figli e per il lavoro".

La Argento si definisce fan di Lucci che successivamente a margine interpellato sull'attrice e regista con la sua solita ironia: "Io avevo proposto Suor Cristina, la volevo a tutti i costi al posto di Asia. Mi hanno detto di no". Quindi aggiunge "Ma scherziamo non vedete che Asia è caruccia, intelligente, preparatissima, e poi soprattutto autentica