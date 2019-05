Reazione a catena, Liorni debutta nel game

NAPOLI - Al centro le parole, protagonisti i concorrenti per il game di Rai1: torna lunedì 3 giugno alle 18.45 'Reazione a Catena - L'intesa vincente', con il nuovo conduttore Marco Liorni al debutto nel genere come padrone di casa del classico preserale estivo, alla 13/a edizione.

"Un programma di servizio pubblico, e multipiattaforma - tiene a sottolineare il direttore di rete Teresa De Santis nello studio del centro produzione Rai di Napoli dove 'Reazione a catena' ha trovato da qualche anno casa -. Lavoriamo e giochiamo con la lingua italiana, educando ed interagendo con i giovani attraverso i social". Format che piace non si cambia, tranne che per qualche particolare, la grande novità sarà proprio Liorni che raccoglie il testimone di colleghi che hanno fatto bene, gli ultimi Amadeus e Gabriele Corsi. "Ho molti grazie da dire - premette il confermatissimo presentatore di 'Italia si' -. Il primo a Teresa De Santis, perché ha creduto molto in me come conduttore di un game. Questo è un programma pulito, bello. Il mio gioco preferito? Quando, dove, come e perché. Mi piace sentire i concorrenti raccontarsi...", dice in una pausa delle registrazioni, entusiasta del lavoro alla Rai di Napoli e del suo pubblico in studio. "Mio nonno era di Pozzuoli, venivo qui sempre da ragazzino, aveva un ufficio vicino via Caracciolo. A Napoli sono legato affettivamente e mi trovo benissimo".

Il direttore di Rai1 spiega perché ha puntato su di lui: "Liorni è versatile, qui lo vedrete diverso, sempre elegante ma in un contesto di gioco. La tv oggi richiede una visione meno schematica e meno legata ai generi e le figure interessanti sono proprio quelle crossmediali". L'associazione logica delle parole resta quindi la formula vincente di un game che mette alla prova la prontezza, l'intuito e la padronanza della lingua italiana e che quest'anno vede come partner la Treccani. "Ed è importante ricordare che si tratta di una produzione interna, con costi non alti", ribadisce De Santis. In onda tutti i giorni fino al 22 settembre (ci sarà anche una puntata speciale sul tema della Luna il 20 luglio), 'Reazione a catena' farà giocare con le parole anche su carta con la rivista settimanale e naturalmente sui seguitissimi social, una comunità di 90mila persone. Alla 'ginnastica mentale che rinfresca la mente', come definiscono il programma gli autori, si può ancora partecipare consultando il link Rai dedicato al casting o il sito ufficiale del programma.

Prodotto dalla Sony Pictures Entertainment, il programma è firmato da Tonino Quinti, Francesco Ricchi, Stefano Saccucci, scritto con Simona Forlini, Christian Monaco, Ivo Pagliarulo con Giancrlo Antonini, Francesco Lancia, Alessandra Pagliacci, Alessandro Venditti, con la regia di Claudia de Toma. "Ed è nata l'idea di sviluppare una edizione annuale itinerante del programma, magari anche nelle scuole", anticipa il dirigente responsabile Adriano De Maio.