Sesso e disabilità il tabù si infrange

Anche in situazioni atipiche, quando il corpo è un ostacolo, uomini e donne sono in cammino verso una dimensione affettiva adulta: alla ricerca della felicità tra relazione, ricerca di affetto, amicizia e sessualità. Lo racconta la serie documentaria "Il corpo dell'amore", che rompe un vero tabù sul servizio pubblico affrontando un tema di attualità con grande delicatezza: su Rai3 dal 31 maggio alle 23.10 e presentata oggi a viale Mazzini. Quattro piccoli film incentrati su protagonisti con disabilità motoria o cognitiva che affrontano le gioie e i dolori della libertà sessuale. La regia di Pietro Balla e Monica Repetto e la voce narrante di Enrica Bonaccorti.

- "Perché - come spiega il direttore di rete Stefano Coletta - una delle prime libertà che si perde quando si è disabili è la propria intimità". "Racconti laceranti, a tratti buffi, perchè del mondo della disabilità si conosce sempre una tonalità monocorde. Il corpo dell'amore" racconta un mondo in cui ciò che apparentemente è "atipico", in realtà così atipico non è".

Alla presentazione anche Vincenzo Zoccano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega a famiglia e disabilità, Vincenzo Spadafora, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabrizio Quattrini, sessuologo e docente presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Ogni episodio, aggiunge Coletta "sarà dedicato ad una vita. La struttura del prodotto sarà verticale e non orizzontale, nonostante il tema delicato. In una puntata si parlerà della figura dell'assistente sessuale che esiste in molti paesi esteri. Il tema pone tantissime domande. Ma è un tema urgente".

Il sottosegretario Spadafora rileva: "ascoltare queste parole fa bene soprattutto a se stessi. Queste parole, per me, valgono come un impegno. La buona televisione fa anche questo, serve anche a stimolare la politica e le istituzioni, a confrontarsi con i cittadini. Io mi ritrovo quotidianamente a misurarmi con il concetto di normalità. La complessità e l'evoluzione della nostra vita sociale dovrebbe essere chiara a tutti. Questi pregiudizi devono essere superati, prima di tutto, dalla politica. Abbiamo visto storie a rischio di discriminazione multipla. La politica deve fare un po' di autocritica. Se i temi di pari opportunità non si trasformano in azioni concrete di governo, tutto rimane nella sfera della retorica. In queste 4 storie, ho visto cose che mi vengono quotidianamente presentate.

Chi non vive queste esperienze, non le può capire. Quest'operazione di Rai 3 sia molto d'aiuto in questo periodo storico e culturale del nostro paese. Questo è davvero fare servizio pubblico".

La serie segue i quattro protagonisti alla ricerca di una sessualità libera e consapevole, dell'indipendenza, della scoperta di sé. Una giovane donna su sedia a rotelle dalla nascita, un attivista omosessuale disabile, un'aspirante assistente sessuale, una madre con figlio disabile".

Vincenzo Zoccano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega famiglia e disabilità (non vedente ndr) si interroga, 'Cosa può fare la politica?' "Sono temi che riguardano le persone. Qui non ci sono colori politici che tengano. C'è solo un colore, quello dell'amore e dell'umanità. Non possiedo il canale visivo ma possiedo tutti gli altri canali e vivo una vita normale. Noi non siamo un mondo a parte, siamo parte del mondo. Questo principio di vivere la propria sessualità deve valere per tutti gli esseri umani. Il problema è culturale. Se non abbattiamo la barriera culturale, non possiamo abbattere tutte le altre barriere. Questo tema non può essere un tabù, i tabù non ci portano a nessuna parte. Una persona con disabilità non è asessuata. Siamo noi che ci dobbiamo abituare a pensare in un modo diverso. Non è giusto bloccare determinate pulsioni, bloccare le pulsioni è disumano".

Le storie: "Patrizia. L'ombra della madre", "Giuseppe. Todos Santos", "Valentina. La settimana enigmistica" e "Anna. La prima volta".