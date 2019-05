Fox, una serie da Le Fate Ignoranti

Fox Networks Group Italy sta lavorando allo sviluppo di una nuova serie tv tratta dal film Le Fate Ignoranti del regista Ferzan Ozpetek, uscito nelle sale 18 anni fa, con protagonisti Stefano Accorsi e Margherita Buy. Lo annuncia Fox Networks Group Italy che conferma il suo impegno produttivo nella serialità italiana. Dopo Extravergine, l'innovativo progetto di comedy al femminile che andrà in onda in autunno su FoxLife (canale 114 di Sky), e Romolo + Giuly arrivata alla sua seconda stagione, Fox continua nella sua strategia delle produzioni originali. "Siamo in fase di sviluppo e scrittura su vari progetti sia Comedy che Drama, tra cui Le Fate Ignoranti", afferma Alessandro Saba, Vice President Entertainment di Fox Networks Group Italy. "Il film di Ferzan Ozpetek del 2001 ha conquistato il pubblico raccontando in modo originale il nuovo mondo delle relazioni. Con Ozpetek stiamo immaginando una serie tv che parta da quel mondo e calandolo nella realtà contemporanea".