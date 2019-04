Scuola sopravvivenza, decidi finale tu

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Questa volta il finale lo decidi tu.

E' lo stesso Bear Grylls a rivolgersi direttamente a chi lo sta guardando in tv, con una serie di domande mentre si trova in situazioni alle volte di estrema difficoltà. Per esempio: devo mangiare o meno una larva, camminare oppure strisciare su un lago ghiacciato, seguire un tunnel sotterraneo con una corrente d'aria o prenderne un altro senza. Ogni volta sotto comparirà la scritta con le due opzioni da scegliere e basterà cliccare 'ok' con il proprio cursore del telecomando. Ma attenzione, il destino della missione può dipendere da te. 'Scuola di sopravvivenza' è la serie interattiva di Netflix, disponibile sul colosso streaming tv dal 10 aprile. Ogni episodio sarà ambientato in una particolare località, dal deserto alle vette di una montagna, nella giungla o tra neve alta, crepacci e valanghe. Ad accompagnare il giocatore nell'avventura tra i più ostili habitat della Terra è l'esperto di sopravvivenza per eccellenza.