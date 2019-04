Club 57, i teenager nei mitici anni '50 dei nonni

C'è la musica e il ballo, c'è l'energia e la vitalità dei favolosi anni '50, ci sono le deliziose gonne a ruota e i giubbotti di pelle, c'è il romanticismo e addirittura la fantascienza, c'è Miami ma soprattutto c'è la bellezza dei panorami pugliesi tra Monopoli e Martina Franca. CLUB 57 è uno dei nove attesi titoli di Rai Ragazzi che hanno ricevuto una nomination ai Pulcinella Award, i premi per le migliori serie di animazione e live-action del festival Cartoons on the Bay, che si apre giovedì 11 aprile a Torino. Ma anche il giovane pubblico da casa non dovrà attendere troppo visto la prima assoluta andrà in onda su Rai Gulp dal 15 aprile in prima serata (dal lunedì al venerdì alle ore 20.35).

Dopo il successo di Maggie e Bianca Fashion Friends, la nuova serie live di Rainbow di Iginio Straffi e Rai è una coproduzione italo americana con Nickelodeon che fa viaggiare nel tempo i ragazzi di oggi facendoli "sbirciare" nella vita dei nonni all'età loro grazie alle avventure di Eva e suo fratello Ruben. I due sono "catapultati" grazie a un misterioso dispositivo inventato dal nonno dietro le quinte di Club 57, lo show musicale più in voga dell'epoca, e da lì si dipanano canzoni, balli, amicizia, questione di scienza a affari di cuore.

Grandi i numeri della produzione: oltre a un numero non quantificabile di frappè bevuti, 4.988 acconciature e tanti deliziosi vestiti vintage (per 5.150 outfit) sono stati coinvolti 33 attori, quasi 5 mila comparse e una troupe di 200 persone che hanno girato 60 episodi con più di 2800 scene e 2700 minuti di girato in 118 giorni di riprese.

Ma queste non sono le uniche novità che Rai Ragazzi propone per la prossima settimana: a quindici anni dalla prima serie, con una grafica rinnovata, una nuova avventura aspetta le Winx dal 15 aprile alle ore 20.25 con Winx Club su Rai Yoyo. Sempre lunedì debutta la serie animata in CGI Leo E Tig - dalla Russia dopo lo strabiliante successo di Masha & Orso - che è ambientata nella taiga siberiana e va in onda tutti i giorni alle 18. Alle 21.10 esordisce anche il delizioso cartone francese La Famiglia Volpitassi sulla strana famiglia composta dai tassi e dalla signora Volpe.

Tornando a Cartoons on the Bay nella categoria live action o fiction per ragazzi Rai Ragazzi fa la parte del leone con ben quattro candidati (su cinque totali) al Pulcinella Award: oltre a Club 57 ci sono JAMS, serie per ragazzi che parla di molestie sui minori, PENNY ON M.A.R.S. e FIND ME IN PARIS. Cinque i cartoni animati che hanno hanno ricevuto una nomination ai Pulcinella Awards: 44 GATTI, la serie prodotta dalla Rainbow in collaborazione con l'Antoniano di Bologna, GIGANTOSAURUS, OPS-ORRENDI PER SEMPRE, ispirata ai libri per ragazzi "Orrendi per sempre", pubblicati da Giunti Editore, ARTÙ E I BAMBINI DELLA TAVOLA ROTONDA e FOOD WIZARDS, una serie sulla sana alimentazione con i disegni del giovanissimo talento Francesco Filippini.