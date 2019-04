Cattelan, ho rubato la sedia a Jimmy Fallon

Una nuova edizione al via per 'E Poi C'è Cattelan', il late show ma da prima serata, produzione originale di Sky e presentato da Alessandro Cattelan, che prenderà il via giovedì 11 aprile su Sky Uno. Per otto settimane, alla scrivania di Cattelan si siederanno numerosi ospiti, tra i quali Marco Mengoni nella prima puntata, Alessandro Borghi, Enrico Mentana, Antonella Clerici, Antonio Conte, Alberto Tomba e altri nomi ancora da annunciare. A dare il via alla nuova edizione sarà il cortometraggio 'Guestbusters', parodia in salsa milanese del celebre film 'Ghostbusters' e che ha coinvolto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, oltre a Salvatore Esposito di 'Gomorra', Elettra Lamborghini e Jake La Furia.

Per la prima volta sulla televisione italiana apparirà anche Jimmy Fallon, tra i più amati e seguiti conduttori al mondo e punto di riferimento per lo stesso Cattelan, che per l'occasione è volato negli studi newyorkesi della NBC per spodestare Fallon, almeno per il tempo di un'intervista, dalla sua celebre sedia. "Per intervistare Jimmy Fallon ho mandato avanti Sky - ha spiegato Cattelan - che ha fatto un po' la parte dell'amico che consegna il tuo bigliettino alla ragazza che ti piace. In maniera molto semplice lui ha accettato, ma io non ci ho creduto fino a quando non sono partito per New York. Mi sono portato a casa un baglio di esperienze e sono rimasto stupito di come siamo stati accolti. Mi ha fatto sedere sul trono della televisione mondiale, perché credo non ci sia niente di più importante in questo campo della sedia di Fallon". Con una lista di ospiti convocati e con i quali parlare e giocare tra certezze e imprevedibilità, la squadra di 'EPCC' si andrà completando in corsa.

"Sono innamorato pazzo di Antonella Clerici - ha confessato Cattelan - e sono sicuro che la puntata con lei andrà benissimo. E' una donna con una simpatia naturale strepitosa. Ci sono puntate che davvero non sai come andranno, ma con lei mi sento di andare sul sicuro. Ci verrà a trovare anche il mister Antonio Conte e indagheremo sul suo futuro nel mondo del calcio. Potrei chiedere lui di venire all'inter ma non mi ascolta mai nessuno". Tutte le puntate del programma, che dallo scorso anno è trasmesso in prime time dopo il successo delle prime cinque edizioni in seconda serata, oltre che su Sky uno, saranno disponibili anche su Sky On Demand, Sky Go e in streaming su Now Tv. "Nel corso degli anni - ha raccontato Cattelan - credo di aver raggiunto un certo livello di credibilità, che però non va confusa con il potere che è un'altra cosa. Sono sulla scena da tanti anni ma ho fatto un percorso lento, con tanti programmi piccoli e piccole produzioni. La svolta è stata sicuramente con X Factor che ha cominciato ad agevolarmi nel contatto con alcune persone, per poi cercare di fare quello che è sempre stato il mio sogno, ovvero fare un programma come EPCC".