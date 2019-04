MasterChef, è Valeria Raciti la vincitrice dell'edizione 2019

Valeria Raciti è la vincitrice dell'ottava edizione di MasterChef Italia. Valeria, segretaria di 31 anni di Aci Sant'Antonio (Catania), ha battuto Gilberto Neirotti e Gloria Clama in una finale di colpi di scena.



Per Valeria - celebrata sotto una pioggia di coriandoli dai parenti, dagli altri cuochi in gara e dai quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - il premio consiste in 100.000 euro in gettoni d’oro e nella possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette, edito da Baldini&Castoldi.

Alessandro Bigatti, 33 anni, di Lodi, impiegato nell'azienda di famiglia, è stato eliminato nella semifinale. Nella finale, Gilberto, Gloria e Valeria hanno avuto due ore e mezza per preparare un intero menu degustazione, raccontando se stessi e la propria idea di cucina.

Il programma su Sky Uno ha chiuso con il record stagionale di ascolti 1 milione 137 mila spettatori, +6% rispetto alla finale dello scorso anno.