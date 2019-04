The Umbrella Academy, seconda stagione

Ci sarà su Netflix una seconda stagione di The Umbrella Academy: le riprese inizieranno quest'estate a Toronto, in Canada. Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min torneranno nei propri ruoli della serie che racconta le imprese di un gruppo di ragazzi dai poteri straordinari.

Nuovi membri del cast della seconda stagione saranno annunciati prossimamente. Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) sarà showrunner e produttore esecutivo anche della seconda stagione.

Jeff King (EP), Keith Goldberg (EP), Mike Richardson (EP), Gerard Way (Co-EP) e Gabriel Bá (Co-EP) lavoreranno alla seconda stagione in qualità di produttori esecutivi accanto a Blackman.

Netflix annuncia che la seconda stagione sarà composta da 10 episodi della durata di 1 ora, prodotti da Universal Content Productions per Netflix.