Carlucci, con 'Ballando' raccontiamo l'Italia

ROMA - Due ex parlamentari, Nunzia De Girolamo e Antonio Razzi, la religiosa/cantante Suor Cristina, (che danzerà con un team di tre insegnanti, un uomo e due donne), Milena Vukotic, Manuela Arcuri, Ettore Bassi, Enrico Lo Verso, Angelo Russo (Catarella nel Commissario Montalbano), l'ex calciatore Dani Osvaldo, la giornalista del Tg2 Marzia Roncacci, i modelli Kevin e Jonathan Sampaio, le webstar Lasse Lokken Matberg (noto come 'il vichingo') e Marco Leonardi, sono i concorrenti della 14/a edizione di Ballando con le stelle, che torna da sabato 30 marzo alle 20.35 su Rai1.

Un cast, spiega la conduttrice Milly Carlucci, "che ci permette si scoprire, attraverso storie personali, tanti modi diversi di essere italiani". Conferma il direttore di Rai1 Teresa De Santis, che aveva lavorato in passato al 'varo' di Ballando. "E' un vero programma di servizio pubblico, con una forza straordinaria, fresco come agli inizi. Ha una dimensione formativa, educativa e migliorativa". Ballerino per una notte al debutto sarà Nicola Dutto, il primo motociclista professionista paraplegico al mondo. Milly Carlucci spera di avere in quest'edizione, tra gli ospiti danzanti, anche Maria De Filippi, con cui si rinnova la sfida degli ascolti: "Il mio invito a Maria era molto serio - dice - E' vero che con il suo programma (Amici, ndr) siamo in contemporanea, ma ci sono tante cose che ci potremmo inventare, addirittura un collegamento in diretta, una cosa che non è mai successa tra reti concorrenti". Fra i neoballerini che incuriosiscono di più c'è Suor Cristina: "La danza è l'espressione della gioia e la gioia è l'effetto della fede - dice la religiosa - siccome ho incontrato Gesù e sono gioiosa, canto, ballo e faccio tutto quello che il cuore mi dice di fare". Non indosserà costumi di scena, ma "mi vedrete semplicemente con il mio abito - annuncia - segno della mia consacrazione". Come risolverà i balli più passionali, come il tango? "Lasciamo la sorpresa".

Per Milly Carlucci la strada di Suor Cristina nel programma può essere complessa, ma "la affrontiamo con grande entusiasmo. E' un salto dell'asticella che dobbiamo fare in maniera elegante ma decisa". Debuttano nel programma anche i politici, anzi, gli ex politici, come sottolineano la conduttrice e Teresa De Santis. "Io sono una che ascolta - commenta la conduttrice -. Mi avete chiesto spesso perché non partecipassero anche politici, ne ho fatto tesoro". Razzi è pronto a buttarsi: "Nella mia vita ho iniziato a lavorare a otto anni zappando la terra. Su ogni lavoro mi concentro, oggi lo faccio nel ballo, perché come ha detto suor Cristina mi dà gioia e felicità". Nunzia De Girolamo ha detto sì "per ridere, ossigenarmi e disintossicarmi, anche se, cara Milly - dice - la politica è più facile del ballo". Tra gli altri novelli concorrenti, Manuela Arcuri, a lungo corteggiata da Milly per 'Ballando', che ha finalmente accettato nel momento in cui ha deciso di rimettersi in gioco professionalmente, "dopo la pausa da mamma". Invece per Milena Vukotic, che da adolescente e ventenne ha fatto parte in Francia di importanti corpi di ballo classico internazionali, compresa la compagnia di Roland Petit, questo ritorno alla danza in un genere nuovo è "una prima volta meravigliosa, che mi permette di crescere".

Immancabile la presenza di Paolo Belli e della sua Big band; confermati anche la giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli; ci saranno la criminologa Roberta Bruzzone come commentatrice sui generis e il torneo della gente comune. In omaggio a Sandro Mayer, recentemente scomparso, "abbiamo 'ritirato la maglia' del suo ruolo, e creato una nuova figura, il custode del tesoretto per cui verranno volti noti di Rai1 - aggiunge la conduttrice -. Il primo sarà Alberto Matano".