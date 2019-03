Gomorra, la quarta stagione al via

Gomorra - Quarta stagione al debutto il 29 marzo in esclusiva su Sky Atlantic.

"Questa stagione è profondamente politica ed economica, è tutto compromesso e mediazione, in cui emerge l'Italia come il Venezuela d'Europa - ha sottolineato Roberto Saviano in un video nel corso della presentazione di Gomorra -. Una stagione dunque che ha un passo diverso. C'è la terra dei fuochi. Patrizia e Azzurra crescono. Gli uomini sono bambini spersi. Emerge la differenza tra chi vuole tutto e subito (le paranze) e chi capisce come il potere ha bisogno di tempo, bisogna imparare a gestirlo".

"Mentre l'unico tempo dei giovani - aggiunge Saviano - è il presente. Emerge un racconto che non ha paura di affrontare i temi di un paese come il nostro al collasso contro la narrazione prevalente. Deve intrattenere ma anche raccontare il nostro tempo. Se non ammazzi verrai ucciso, se non fotti verrai fottuto".

Gomorra 4 , ecco il trailer

Al centro di tutto, c'è ancora una volta Genny Savastano, stavolta solo come mai prima. Nei suoi panni, torna Salvatore Esposito, accompagnato da Cristiana Dell'Anna che interpreta nuovamente Patrizia, Enzo (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) e Azzurra (Ivana Lotito). Torna anche Marco D'Amore ma non nelle vesti di Ciro Di Marzio (morto alla fine della terza) ben si in quella di regista.

I nuovi episodi di Gomorra - prodotti da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film - sono diretti da Francesca Comencini (responsabile anche della supervisione artistica della quarta stagione), Claudio Cupellini, Marco D'Amore, Enrico Rosati e Ciro Visco. Da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo (edito da Arnoldo Mondadori Editori).