Torna Modern Family, tra amori, risate e addii

La semplicità e l'universalità delle tematiche sono il segreto del successo di Modern Family, in cui tutti in qualche modo possiamo riconoscerci. Nella sua storia ha ricevuto 22 Emmy, di cui 5 come Miglior serie comedy, e un Golden Globe come Miglior serie comedy. Arriva su FOX+1 (113, Sky) un canale interamente dedicato alle vicende della famiglia di Modern Family che ripercorrerà tutte e nove le stagioni, dal 1° fino all'8 marzo, nell'attesa di vedere la decima stagione - in onda in prima visione assoluta dall'8 marzo alle 21.00 su Fox (Sky, 112)- ed è già stata ufficializzata l'undicesima che sarà anche l'ultima. Ma prima tocca alla maratona no stop che ripercorrerà tutte le 9 stagioni di Modern Family, che è riuscita far innamorare il pubblico di tutto il mondo con il suo linguaggio universale: quello della semplicità. A partire dalle prime ore dell'alba fino alle 21.00 dell'8 marzo quando ripartirà in prima serata il nuovo capitolo in prima visione assoluta con i primi due episodi.

La serie creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan (entrambi sceneggiatori dello show Frasier) con la tecnica del mockumentary racconta le vicende di una famiglia allargata molto lontana dai canoni tradizionali. Un realistico scorcio sui cambiamenti della società occidentale, con personaggi contraddistinti da diversità caratteriali, sessuali e culturali. In una Los Angeles quasi surreale, le vicende della famiglia Pritchett, composta da Jay (Ed O'Neil), la sua seconda giovane moglie colombiana Gloria (Sofia Vergara) e il figlio Mannie, si intrecciano con le famiglie dei due figli di Jay, Claire e Mitchell. Sposata con il goffo agente immobiliare Phil Dumphy (Ty Burrell), Claire (Julie Bowen) è un mix tra una casalinga disperata e una donna in carriera alle prese con i tre figli adolescenti, Haley (Sarah Hyland), Alex (Ariel Winter), e Luke (Nolan Gould), mentre Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) ha una relazione duratura con il suo compagno Cameron Tucker (Eric Stonestreet), un uomo originario del Missouri dal carattere estroverso spesso definito "teatrale", con cui ha adottato una bambina vietnamita di nome Lilly.

Nella decima stagione il filo conduttore sarà l'amore: i tre fratelli Dunphy non sono più bambini e si troveranno a dover affrontare scelte importanti, come quella che dovrà prendere Haley con il suo affascinante fidanzato. Ci saranno degli sviluppi anche tra Alex e il suo pompiere e nella relazione tra Manny e la sua prima vera ragazza. Gli adulti, invece, proseguono la loro vita, costretti ad accettare il fatto che stanno invecchiando e il mondo intorno a loro sta cambiando. Nella nuova stagione non avremo soltanto risate, ma anche il toccante addio ad uno dei personaggi della serie. Ma non sarà l'unica novità: ci sarà in fatti un nuovo ingresso in famiglia che porterà grandi scompigli.