Dopo due anni torna 'The OA'

(ANSA) - ROMA, 27 FEB -La prima stagione della serie tv The OA (sigla di The original angel) di Marling e Batmanglij era terminata con uno sparo: il proiettile di un potenziale assassino finisce nel cuore della protagonista che vede la morte come unica possibilità di accesso alla dimensione per ritrovare le altre persone scomparse. Il pubblico sta per scoprire dopo una lunga pausa cosa è successo? Era tutto vero oppure no. Netflix annuncia oggi che la sconvolgente storia di The OA tornerà a distanza di due anni con la seconda parte in onda dal prossimo 22 marzo e rilascia le prime foto, il trailer e la locandina. La serie segue le vicende di OA (nome con cui si fa chiamare la protagonista Prairie Johnson, interpretata da Brit Marling) e il suo ingresso in una nuova dimensione, dove la aspetta una vita completamente diversa, - come si vede dal trailer che presenta Prairie è sopravvissuta allo sparo ("nulla - dice - è come me l'ero immaginato") stavolta da ereditiera russa ma ugualmente prigioniera di Hap. Nei nuovi episodi debutta Karim Washington, detective privato incaricato di ritrovare Michelle Vu, una ragazza scomparsa. Il suo percorso si incrocia con quello di OA, insieme indagano sul mistero della sparizione di Michelle e sulla scoperta di una casa a Nob Hill legata alla scomparsa di diversi ragazzi. Nel frattempo, nella prima dimensione, i personaggi Bba, Angie e i ragazzi continuano a ricercare se stessi in un viaggio alla scoperta della verità che si nasconde dietro OA e le incredibili realtà da lei raccontate. Nella prima stagione veniva narrata la stravagante storia di Prairie Johnson una giovane donna adottata e non vedente, che tornava a casa dopo essere scomparsa per sette anni, ma cosa ancora più strana aveva riacquistato la vista ed era convinta di essere un angelo. Non avendo nessunissima intenzione poi di parlare con polizia o investigatori del suo passato. Prairie creava una sorta di piccolo circolo costituito da cinque persone uniche custodi della sua vera storia. Anche la seconda parte di The OA nasce dalla visionaria Brit Marling, che ricopre anche il ruolo della protagonista, e da Zal Batmanglij, con cui ha creato e scritto gli otto nuovi episodi di questa odissea. Ritroviamo nel cast Jason Isaacs, Emory Cohen, Patrick Gibson, Phyllis Smith, Brendan Meyer, Ian Alexander, Brandon Perea e Sharon van Etten, a cui si aggiungono Kingsley Ben-Adir e Chloë Levine. Paz Vega, Irene Jacob e Riz Ahmed tornano come special guest anche in questa seconda parte. Prodotta da Aida Rogers, tra i produttori esecutivi Michael Sugar, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Sarah Esberg di Plan B Entertainment (la stessa casa di produzione che ha vinto l'Oscar per 12 Anni Schiavo), insieme a Brit Marling e Zal Batmanglij. The OA è una produzione originale Netflix.