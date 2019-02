Addio a creatrice Love Boat Jeraldine Saunders

"Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare...". Era la sigla italiana di Little Tony, di " The Love Boat", il popolarissimo show tv targata Abc che negli Anni Settanta-Ottanta debuttò prima negli Usa e poi, anche in Italia.

Jeraldine Saunders , creatrice della serie targata Abc, è morta nella sua casa di Glendale, in California, per le complicazioni di un intervento chirurgico al rene subito a dicembre.

La scrittrice e sceneggiatrice aveva 96 anni. Lo ha confermato il suo agente Edward Lozzi a The Hollywood Reporter.

The Love Boat è stata trasmessa negli Stati Uniti dal maggio 1977 al maggio 1986, con altri quattro speciali della durata di tre ore che andarono in onda nel 1986, 1987 e 1990, per quasi 240 episodi. In Italia è stata trasmessa da Canale 5 dal 1980 con la sigla 'Profumo di mare'. Solo a maggio scorso Saunders aveva celebrato la stella sulla Walk of Fame di Hollywood con il cast della serie originale.

Pur essendo l'equipaggio della Pacific Princess il vero punto fermo di tutto lo show, ogni episodio presentava passeggeri differenti alcuni interpretati da volti noti (tra gli altri Jamie Lee Curtis, Joan Collins, Mickey Rooney, Vincent Price, Michael J. Fox, Leslie Nielsen, un giovanissimo Tom Hanks, Ursula Andress, Zsa Zsa Gábor, Lana Turner, Shelley Winters, Gina Lollobrigida solo per citarne alcuni).

L'esperienza di "Love Boat", per la scrittrice, fu diretta: era stata una dei primi direttori donna nel mondo delle crociere. Alla fine degli anni Sessanta lavorò su una nave italiana dove iniziò come hostess. In quel periodo scrisse il primo capitolo del suo più noto romanzo diventato in seguito un bestseller. Amori, intrighi e avventure: la scrittrice per descrivere la vita di bordo e per tratteggiare la figura del capitano della Pacific Princess, Merril Stubing, si ispirò proprio all'atmosfera respirata sulla nave, ai suoi ufficiali e al suo comandante. Poi il successo.