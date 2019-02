Montalbano sempre top, l'ultimo supera i 10 milioni

Un altro straordinario successo di pubblico per la stagione 2019 delle avventure del Commissario Montalbano. La seconda delle nuove inchieste, 'Il diario del '43' su Rai1, lunedì 18 febbraio ha conquistato 10.150.000 spettatori (share del 43,3%). Il picco di ascolti, alle 21.59, nel momento della scena del funerale del dottor Pasquano, l'anatomopatologo del commissariato di Vigata, è stato di 11.457.000. Quasi un omaggio all'attore Marcello Perracchio, scomparso nel 2017 e diventato popolare cone il burbero dottore.

Nato dalla penna di Andrea Camilleri, diretto da Alberto Sironi e interpretato da Luca Zingaretti, Il Commissario Montalbano da 20 anni è una delle produzioni italiane più amate: sono 34 film ad oggi i film della serie evento. Venduta all'estero, trasmessa negli anni in oltre 65 Paesi tra Europa e resto del mondo, anche in Paesi molto diversi per audience come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, la fiction è stata replicata in Italia con ascolti record innumerevoli volte.

Con il film L'altro capo del filo, trasmesso lunedì 11 febbraio e seguito su Rai1 da 11.108.000 i telespettatori (44,9% lo share), si conferma così la fiction più seguita della stagione televisiva 2018/19, raggiungendo anche l'ottimo gradimento del 32,6% nel pubblico giovane (15-24 anni).

I nuovi episodi si cominceranno a girare in primavera