Non solo Gruber e Palombelli, ecco Tg2 Post

ROMA - In attesa della striscia dopo il Tg1, che ha già fatto molto discutere, ma che al momento appare in stand by, parte sulla seconda rete Tg2 Post da lunedì al venerdì dalle 21 alle 21.20. "Le notizie vanno prima raccontate e poi approfondite. Questo è l'obiettivo di questo nuovo format", ha spiegato il direttore della testata, Gennaro Sangiuliano, ricordando che questa è la sua terza creatura, dopo aver varato un nuovo tg alle 8.30 e raddoppiato Tg2 Motori. Alla conduzione della striscia, che farà concorrenza a Otto e Mezzo di Lilli Gruber e Stasera Italia di Barbara Palombelli, ci sarà Francesca Romana Elisei fino al mese di giugno.

"Mi sento molto fortunata - commenta la giornalista, al Tg2 da 11 anni -. Questa occasione arriva in un momento di maturazione per me, al momento giusto. Credo molto nel giornalismo delle domande". D'estate poi alla conduzione ci sarà un'altra risorsa interna, Maria Antonietta Spadorcia. Sangiuliano ha ricordato il senso del programma, citando Gobetti e Prezzolini: "Noi non la beviamo, non ci iscriviamo a tesi precostituite, andiamo all'essenza delle cose". "Il format è semplice - ha spiegato il giornalista -. Ci sarà un punto fatto da me o da altri capi redattori per cristallizzare i termini della problematica in discussione. Io aprirò il punto citando e parafrasando Amendola: 'L'Europa come oggi non ci piace'". Nella prima puntata doveva essere ospite Alessandro Di Battista, che per altri impegni sarà però in studio martedì o mercoledì. All'esordio ci sarà Giorgia Meloni, poi nelle altre puntate Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Maurizio Landini. Nel programma previste anche finestre in tempo reale con gli inviati del Tg2. "Sono in ramadan mediatico, ho deciso di non parlare per un po' - ha aggiunto il direttore di rete, Carlo Freccero -. Questa volta ho voluto esserci in qualità di valletto del direttore Sangiuliano, che stimo moltissimo". Freccero ha spiegato di aver voluto fortemente una striscia di approfondimento "perché oggi, in un periodo di palinsesti fai da te, il servizio pubblico ha la funzione di creare un'agenda per lo spettatore".

Freccero si è voluto sbilanciare sugli ascolti: "Tg2 Post può essere una sorpresa anche perché ci sono fatti di cronaca che possono essere rappresentati in diretta - ha detto -. Gli ospiti dovranno reagire sulle notizie del momento. Farà il 6%". "A Rai2 ho trovato una equipe motivatissima ed io sono orgoglioso di quello che stiamo facendo - ha aggiunto -. In Rai si respira un'altra aria. Io non sono pagato e subisco angherie e insulti, ma l'esperienza qui è favolosa e mi ripaga di tutto questo. Rai2 è un laboratorio di idee e di scommesse. E' una Rai2 inedita, il clima è diversissimo. Ogni giornata nascono due o tre idee di programmi nuovi, ma non abbiamo il budget necessario".