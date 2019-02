A Masterchef il duetto country tra Gerry e Joe Bastianich IL VIDEO

Cosa succede quando si incontrano un ragazzo che ha vissuto per anni in Texas lavorando anche nei rodei e un grande appassionato di musica ed esperto del genere country? Facile: scatta il duetto. I due protagonisti sono Joe Bastianich e Gerry, rispettivamente giudice e aspirante chef di “MasterChef Italia”

Nell’Invention Test di giovedì sera, basato sul quinto quarto di mare, il cuoco amatoriale originario di Busto Arsizio, ex maniscalco, ha sottoposto ai giudici “Guance di ricciola con polenta”, delle guance di ricciola su polenta liquida con crema di carote e pelle croccante. Bastianich sembrava apprezzare e, vedendo in Gerry un “cowboy”, gli ha proposto un duetto country: «La prossima volta ti presenti con due canzoni da cowboy», gli ha detto canticchiando un brano. Perplessi gli altri giudici… lo preferiscono come imprenditore o come musicista?

