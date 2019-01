Riparte dall'Honduras l'Isola dei Famosi

Riparte dall'Honduras la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, da giovedì sera in prima serata su Canale 5, con Alessia Marcuzzi più che confermata padrona di casa. La quinta stagione targata Mediaset del reality, prodotto in collaborazione con Magnolia, vedrà tornare Alvin nei panni di inviato, invece di Filippo Nardi che nelle puntate antecedenti la partenza dei 'naufraghi' si è finto inviato, per consentire invece ad Alvin di 'spiare' sotto mentite spoglie i concorrenti nella casa in cui hanno vissuto assieme nell'ultimo periodo. Con la Marcuzzi, in studio, per questa edizione ci saranno anche due opinionisti d'eccezione come Alba Parietti e Alda D'Eusanio. "La televisione - ha detto la Parietti - è un luogo in cui le donne 'grandi' hanno ancora un peso specifico". Sul fronte dei concorrenti, alcuni sono più conosciuti dal pubblico e altri meno. Nella lista ci sono Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Riccardo Fogli, Demetra Hampton e Jo Squillo, così come anche Sara Altobello, Grecia Colmenares, Yuma Diakite, Abdelkader Ghezzal, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Taylor Mega, Viktorija e Virginia Mihajloví, Aaron Nielsen e Luca Vismara. "Tra i nostri obiettivi - ha detto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 - c'è quello di rinnovarci anche con prodotti che hanno già una lunga storia alle spalle. Con un programma forte come l'Isola dei Famosi mi piacerebbe anche controprogrammare con il Festival di Sanremo, ma ci stiamo ancora pensando". Ai concorrenti che partiranno per l'isola dell'Honduras, se ne aggiungeranno poi altri, scelti dal pubblico tra i finalisti di #Sarannoisolani, ovvero Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, Yuri Rambaldi e John Vitale. "I reality hanno quasi un patto con il loro pubblico - ha commentato Paolo Bassetti, CEO di Magnolia - che attraverso sempre più piattaforme aiuta anche la televisione generalista. Oggi il linguaggio dei reality è cambiato ed è diventato più naturale, tanto per chi li guarda che per chi li produce". Confermata, per la nuova edizione del programma, anche la presenza della Gialappa's Band, al secolo Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto, che durante le dirette commenteranno al solito modo tagliente le gesta dei concorrenti isolani. "Il nostro - ha detto Alessia Marcuzzi - è un reality che non mi stanca mai, perché è costruito con le storie dei concorrenti che si mettono in gioco". -