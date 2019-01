Nightflyers, con R.R. Martin dal ghiaccio allo spazio

George R.R. Martin, autore di culto da cui è stata tratta la serie di successo Game of Thrones (Il Trono di Spade) e prossimamente anche di Wild Cards, sbarca nello spazio. Tutto comincia nel 1980, con il racconto Nightflyers, da noi diventato Dieci piccoli umani (Editrice Nord), parafrasando il famoso romanzo giallo di Agatha Christie. Nel 1981, Martin vinse il premio Locus per il miglior racconto lungo. Da lì è stata tratta l'omonima serie Netflix - che ne ha appena diffuso il trailer ufficiale - disponibile dal 1 febbraio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, tranne che negli Stati Uniti.

La serie, composta da 10 episodi, segue le vicende di otto scienziati anticonformisti e un potente telepatico che si imbarcano in una spedizione diretta ai limiti estremi del sistema solare a bordo della Nightflyer - una navicella spaziale con un affiatato equipaggio e un capitano solitario - nella speranza di entrare in contatto con forme di vita aliena. Il problema nasce quando eventi terrificanti e violenti cominciano ad accadere a bordo della nave, portando i protagonisti a dubitare l'uno dell'altro e rendendo la sopravvivenza al viaggio sempre più difficile. Una missione che si rivelerà più difficile di quanto chiunque potesse immaginare. Gretchen Mol ("Boardwalk Empire") interpreta la dottoressa Agatha Matheson. Tra i componenti del cast anche Eoin Macken ("The Night Shift") nel ruolo di Karl D'Branin, David Ajala ("Fast & Furious 6") nei panni di Roy Eris, Sam Strike ("EastEnders") in quelli di Thale, Maya Eshet ("Teen Wolf") nel ruolo di Lommie, Angus Sampson ("Fargo") nel ruolo di Rowan, Jodie Turner-Smith ("The Last Ship") nelle vesti di Melantha Jhirl e Brían F. O'Byrne ("Million Dollar Baby") nel ruolo di Auggie.

Basata su "Dieci piccoli umani", di George R. R. Martin, che è anche produttore esecutivo della serie, Nightflyers è prodotta da Universal Cable Productions e co-prodotta da Netflix. Jeff Buhler ha scritto l'adattamento per la televisione ed è sceneggiatore e produttore esecutivo. Brian Nelson, Mike Cahill e Andrew McCarthy sono produttori esecutivi. Gene Klein, David Bartis e Doug Liman della Hypnotic; Alison Rosenzweig e Michael Gaeta della Gaeta Rosenzweig Films; Lloyd Ivan Miller e Alice P. Neuhauser di Lloyd Ivan Miller Productions sono anch'essi produttori esecutivi. Nightflyers è un thriller psicologico fantascientifico pieno di suspense. La Terra sta per essere distrutta e l'equipaggio della Nightflyer, l'astronave più all'avanguardia dell'universo, cercano di salvare il pianeta grazie a informazioni contenute in una nave aliena. Nulla andrà come previsto. E come nei migliori thriller non ci si può fidare di nessuno.