Marchetto e Foglietta al Dopofestival

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - L'attrice Anna Foglietta e la showgirl Melissa Greta Marchetto affiancheranno Rocco Papaleo al Dopofestival, in onda in diretta dal Teatro del Casinò dal 5 al 9 febbraio su Rai1, dopo le serate del festival: ognuna a rappresentare due anime diverse di quello che, in omaggio ai Pink Floyd, quest'anno è il sottotitolo del Dopofestival, The Dark Side of Sanremo.

A 50 anni dallo sbarco dell'uomo sulla luna - spiega una nota di Viale Mazzini - il Dopofestival renderà omaggio alle stelle della musica e alle canzoni dell'Ariston. E cielo, stelle e luna saranno non solo al centro di una rinnovata scenografia, ma parte integrante di un programma che farà del racconto poetico e di un'ironia stralunata la propria cifra. A trasportare il pubblico in questo mondo sarà Papaleo che insieme a una band musicale accoglierà gli artisti protagonisti del festival giocando con loro, intervistandoli e coinvolgendoli in cameo musicali dove si esibirà lui stesso. E' previsto anche un collegamento in esterna da Santa Tecla.