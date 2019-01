Berté, biopic? 'E' un omaggio a Mimì'

"Questo sì che è un omaggio a Mimì" dice Loredana Berté di 'Io sono Mia', il biopic di Rai Fiction dedicato a sua sorella, Mia Martini, che sarà in quasi 300 sale cinematografiche il 14-15-16 gennaio, prima di andare in onda su Rai1, dopo il festival di Sanremo.

Al centro del film diretto da Riccardo Donna e interpretato da Serena Rossi, che canta anche le canzoni più belle dell'artista, la vita dell'interprete, segnata dalle terribili maldicenze sul fatto che portasse sfortuna. "Questo film - dice il regista - è solo un piccolo modo per chiederle scusa, tutti noi del mondo dello spettacolo non abbiamo fatto abbastanza per impedire ciò che le stava accadendo".