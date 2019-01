Iacona, attualità con lo sguardo all'Ue

Le aspettative rivolte alle iniziative del nuovo esecutivo, il problema dei conti pubblici, la disuguaglianza e le tensioni sociali, le croniche difficoltà della giustizia, l'emergenza del cambiamento climatico e quella della Sanità pubblica. PresaDiretta, che torna da lunedì 7 gennaio con 9 appuntamenti in prima serata su Rai 3, entra nel vivo delle questioni al centro del dibattito pubblico, con un occhio di riguardo al prossimo, cruciale, appuntamento elettorale, quello delle europee. "Dedicheremo una puntata intera a questo tema, ma è un argomento che in qualche modo sarà sempre presente nelle nostre inchieste", spiega Riccardo Iacona all'ANSA. Nella serata incentrata sul futuro dell'Ue, si parlerà della crisi dei valori europei, tra spinte sovraniste e politiche fiscali aggressive con le quali i paesi si fanno concorrenza l'un l'altro. Cercando di rispondere ad una domanda: ci stiamo avvicinando verso la fine dell'Europa? "Il dibattito, in vista delle elezioni, è: Europa sì, Europa no - sottolinea il conduttore -. L'Italia arriva a questo appuntamento con l'esperimento più avanzato in tema di sovranismo. Vedremo il risultato, ma non c'è dubbio che i cittadini siano chiamati a dare un contributo importante: non c'è dossier che non abbia risvolti a livello europeo e cercheremo di dare una visione della complessità delle relazioni che ci legano a questo progetto. E' il tema dei temi". Si parte il 7 gennaio con una puntata intitolata "Fossile, il lungo addio", dedicata al mondo dell'energia. "Cercheremo di capire perché la transizione che ci dovrebbe portare a un mondo senza gas e petrolio faccia tanta fatica a realizzarsi - prosegue Iacona -. Basti pensare, per esempio, che le Eolie, isole dove potrebbe bastare l'energia solare, usano solamente il gasolio. Faremo vedere che, in Europa, i più "indisciplinati" sono i tedeschi e i polacchi, che fanno un uso massiccio del carbone per produrre energia". Non cambia lo schema delle puntate, con un'anteprima (nella prima puntata intervista a è Walter Ricciardi, ex presidente dell'istituto Superiore di Sanità, che parlerà delle ragioni delle sue dimissioni di poche settimane fa) e un racconto monografico. Le prime tre serate si allungheranno fino a mezzanotte, con una seconda pagina che, nella prima puntata, sarà dedicata al caos nell'amministrazione della giustizia a Bari dopo che la sede del tribunale è stata dichiarata inagibile. Ma la malagiustizia non è solo provocata dalla lentezza: nella seconda puntata Presadiretta indagherà sul mondo dei giudici, sulle correnti della magistratura, sulle pressioni della politica. Tra gli altri temi: la guerra dei dazi, le riforme in arrivo, come quelle che riguardano la famiglia, l'allarme sull'antibiotico resistenza e l'abuso di farmaci, l'ascensore sociale che in Italia non funziona più e chi nasce povero rimane povero. "Partiamo dal buon risultato della prima parte di stagione", sottolinea Iacona. Uno share medio intorno al 5%, in una giornata dura come il lunedì. "L'approfondimento è il genere nobile della tradizione giornalistica ed è essenziale che trovi spazio nel servizio pubblico - argomenta il giornalista -, il resto lo puoi trovare facilmente sulle reti private o tematiche. La terza rete sta andando bene anche nel daytime, proprio perché tiene aperta una finestra sulla realtà". Sul futuro della Rai, dopo il cambio dei vertici, il conduttore non si sbilancia: "Gli effetti sul palinsesto ancora non si vedono ma è normale che sia così. La televisione è un animale lento: io sono ottimista, le novità devono essere provate, poi giudicheremo".