E' romana la 'prima miss dell'anno'

Susanna Giovanardi, 19 anni, romana, è la 'prima miss dell'anno' del concorso di Miss Italia che nel 2019 compie 80 anni. Scelta in un casting nazionale, sarà ammessa alle selezioni finali.

Diplomata, facoltà di Scienze Motorie all'università telematica Uni Pegaso, tifosa della Roma, Susanna gioca tennis agonistico per il circolo 'Ferratella' della sua città.

"E' la nuova Loren, assomiglia alla nostra grande attrice, sembra di rivedere la donna anni '50", commenta la patron del concorso, Patrizia Mirigliani. "Ha le caratteristiche, la fisicità di Sofia: l'altezza, le forme, le gambe sono quelle". E soprattutto "racchiude i concetti sui quali si basa Miss Italia, diciamo la nostra filosofia. Crede nelle sfide, va diretta verso i suoi obiettivi, è impegnata nello studio e nello sport".

"L'amore per il tennis - spiega la stessa Susanna - è costantemente cresciuto fino a diventare una delle parti più importanti della mia vita. Mi piace lo sport individuale. Sono una ragazza molto determinata e sui campi di gara voglio espormi da sola. Il pensiero di perdere una partita non per mio demerito mi fa star male". La sua aspirazione è "diventare sempre più brava fino ad entrare nelle prime cento del mondo e giocare uno Slam. Ma in primo piano c'è anche lo studio, sia per la mia formazione, sia perché, se non otterrò grandi risultati nel tennis, cercherò un lavoro, forse nel campo della moda, che amo", afferma.