Giacobbo, riparto all'insegna di Freedom

ROMA - Esiste davvero un quattordicesimo obelisco egizio sepolto nel cuore di Roma? ''Secondo un antico libro degli eredi del Bernini, all'epoca degli scavi della Fontana dei Fiumi, si. Dovrebbe trovarsi in quell'aerea oggi sotto Palazzo del Senato''. Parte subito con un'indagine tutta da scoprire, la nuova avventura di Roberto Giacobbo, dal 20 dicembre alla guida di ''Freedom - Oltre il confine'', nuovo programma in onda per otto appuntamenti in prima serata su Rete4.

Una nuova sfida, con quel titolo che richiama la parola ''libertà'', ma anche ''il nome della stazione spaziale progettata dalla NASA e voluta da Reagan. O la sonda spaziale che nel film Armageddon riesce a rientrare sulla Terra''. Ma anche una nuova svolta personale, dopo 15 anni di servizio in Rai con Voyager. ''Come dice Checco Zalone, ho rinunciato al posto fisso - racconta lui all'ANSA - Per tutti questi anni, oltre che conduttore e autore, avevo anche tutta una parte di lavoro dirigenziale. Felice del lavoro fatto, ma come nella vita si cambia città, ho deciso di tornare freelance e dedicare la mia energia e passione solo al racconto e alla scrittura. Perché, in verità, io sono un autore prestato alla conduzione''.

E allora, messa insieme ''una squadra di 32 persone, con tutti i professionisti incontrati in questi anni e con cui ci eravamo detti quanto sarebbe stato bello lavorare insieme'', Freedom parte all'insegna delle domande per le quali ancora non esiste ancora risposta. ''Voglio raccontare quello che una persona non si aspetta'', spiega Giacobbo, al quale i dati negli anni riconoscono un foltissimo pubblico di under 40. ''Ho costruito un programma di domande non di risposte - dice - Non sono un professore, ma un narratore, un 'traduttore' di informazioni''. Con il suo stile senza quarta parete, in cui scoprire anche la vita vera del set, solo nella prima puntata, oltre al mistero dell'obelisco scomparso, volerà in Messico per le nuove scoperte degli archeologi tra la Piramide del Sole e la Piramide della Luna. Scenderà nel cuore della terra a rendere omaggio ai minatori dell'isola d'Elba, ''veri eroi italiani''. Indagherà il significato del Natale con il Cardinal Angelo Comastri, mostrando, in esclusiva mondiale, il collaudo della nuova illuminazione della Basilica di San Pietro. E ancora, un primato mondiale, con le telecamere di Freedom prime al mondo ad entrare in una tomba aperta e inaugurata a Saqqara, tra spettacolari geroglifici che mostrano un Egitto tutto nuovo. ''Nella prima foto ufficiale - sorride Giacobbo - è divertente, ma tra le autorità si vede un nostro operatore con il giubotto di Freedom''.

Nelle prossime settimane, sarà poi a Venezia, immerso nelle gelide acque della Laguna alla ricerca dei mattoni del campanile crollato a inizio '900; in Messico nella più grande piramide al mondo; ancora in Egitto (''manco da 12 anni e nel frattempo sono avvenute tantissime scoperte'') in un sotterraneo dove esperti di tutto il mondo lavorano al restauro di 5.398 capolavori, realizzati per il faraone Tutankhamon. Il tutto con le migliori tecnologie di ripresa sul mercato, realtà aumentata, macchine da presa cinematografiche e la più ampia gamma di sfumature del reale possibili. Novità assoluta, ogni grafica userà il font EasyReading, carattere nato per facilitare la lettura ai dislessici. ''Un problema che conosco: una delle mie figlie è dislessica - spiega - Ma questi caratteri sono più facili da leggere per tutti, anche, ad esempio, per chi non vede bene. E la divulgazione deve essere per tutti''. Intanto, nel cassetto, già pronta un'altra lista di domande. ''Se tutto va bene, per 12 nuove puntate''.