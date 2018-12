Zecchino d'Oro a 'La rosa e il bambino'

(ANSA) - BOLOGNA, 1 DIC -'La rosa e il bambino', di Mario Gardini e Giuseppe De Rosa, ha vinto il 61/o Zecchino d'Oro, in diretta su Rai1 dall'Antoniano di Bologna. A cantare il brano Martina Galasso, 10 anni, di Esine (Brescia), e Alyssia Mengbwa Palombo, 8 anni, di Assisi (Perugia). La canzone parla della leggenda di una rosa eterna e di un bambino che spezzò un incantesimo, perché "solo l'amore dà un senso a ogni cosa".

I conduttori Francesca Fialdini e Gigi&Ross sono stati affiancati da una giuria di esperti, composta dal direttore artistico Carlo Conti, Cristina D'Avena, Micaela Ramazzotti e Bianca Atzei, che insieme ad una giuria di bambini ha decretato il brano vincitore. Le 12 canzoni in gara sono state accompagnate dal Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni. Tra gli ospiti, una bimba siriana ha cantato 'La Terraluna', brano vincitore della 41/a edizione: il progetto di solidarietà 'Operazione Pane' sostiene quest'anno anche una realtà francescana di Aleppo, per garantire pasti alle famiglie vittime del conflitto.(ANSA).