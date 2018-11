Regina del sud, Bova sul set in Colombia

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Una sorta di Narcos in rosa, un racconto di formazione, una lotta per il predominio dello spaccio di droga. La Regina del Sud, torna Teresa Mendoza, ma questa volta con la sua protagonista originale Kate del Castillo. Non è tutto, nel cast tra i protagonisti c'è Raoul Bova che da sei mesi è in Colombia a girare la serie, una co-produzione tra Telemundo Global Studios e Netflix. L'attore italiano lo abbiamo visto di recente in tv, su Rai1 nella serie I Medici - Lorenzo Il Magnifico, ma da tempo di lui si erano perse le tracce (si è saputo della nascita della sua quarta figlia Alma, la seconda avuta da Rocio Munoz Morales). Telemundo ha annunciato il cast completo di La Regina del Sud, il tanto atteso ritorno della serie di maggior successo della rete nella sua storia. La star internazionale del cinema e della televisione Kate del Castillo riprenderà il suo ruolo iconico di Teresa Mendoza in questa continuazione del dramma seriale come regina del narcotraffico.

Inizia da