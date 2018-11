La Gialappa's, giochiamo difficile per far ridere

Il talk che non c'era, l'unico che manderà a quel paese la volgarità, così lo definisce il Mago Forest, usando però un'espressione più potente, sta per inserirsi tra i tanti del panorama televisivo. Da giovedì 29 novembre, la Gialappa's Band, il trio comico che si formò a metà anni '80, torna con il nuovo 'Mai dire talk', per la prima volta in prima serata su Italia 1. Quattro puntate, irriverenti e comiche, facendo il verso ai veri talk.

"Fingiamo di essere un talk, ma in realtà non saremo una parodia di quelli veri - ha spiegato Marco Santin, una delle voci della Gialappa's -. Siamo un programma completo, con i nostri comici, notizie e fake, quelle che una volta si chiamavano puttanate. Ne abbiamo già pronta una per la prima puntata e hanno abboccato in molti". La band negli ultimi anni ha fatto diverse incursioni televisive, ma da tempo non aveva un programma suo. "Sicuramente abbiamo scelto la strada più difficile - ha aggiunto Santin - Dobbiamo far ridere". Ci proveranno Francesco Marioni e Michela Giraud con la versione di '10 anni dopo' della coppia Fedez-Ferragni. O Liliana Fiorelli che imita Giorgia Meloni e Elisa Isoardi, mentre Francesca Manzini si cala nel ruolo di Asia Argento. Il duo 'Le coliche' vestirà i panni di Piero e Alberto Angela.

Cronaca attualità, sport, politica gossip saranno trattati con il solito schema comico e irriverente, con il commento delle voci di Santin, Giorgio Gheraducci e Carlo Taranto. In studio il Mago Forest, affiancato da colei, che tra i volti dell'informazione Mediaset, vincerà una sfida nella prima serata: Greta Mauro e Stefania Scordio. Nel cast restano due capisaldi dei programmi prodotti dalla Band, Marcello Macchia alias Maccio Capatonda, con le inchieste di Jerry Polemica, e Marcello Cesena, che nelle vesti del baronetto Jeal Cluade rifà 'Sensualità a corte' e un nuovo personaggio. "La Gialappa's è un pezzo di storia importantissima di Italia 1, da maneggiare con cura - ha detto il direttore della rete Laura Casarotto -. L'evento, in prima serata, sarà ricco e divertente e capace di raccontare qualcosa del nostro tempo, loro non smettono di cercare talenti". Insieme alle conferme ci sono infatti nuovi comici, come Stefano Rapone, Francesco Frascà, Alfredo Colina.

Tra gli opinionisti Yuri Chechi, Barbara De Rossi, Marina La Rosa e Aurora Ramazzotti. Come ogni talk non mancherà la rubrica culturale. Nella prima puntata i due autori che presenteranno i loro libri cercheranno anche di suscitare interesse nella lettura a Giulia De Lellis, l'influencer che tempo fa aveva ammesso di non aver mai letto un libro in via sua. Regia di Duccio Forzano, il programma si avvale di 17 autori. "Non è un numero anomalo, ma il minimo per supportare un prodotto che faccia ridere e dura oltre le due ore", ha spiegato la Gialappa's.