Dal caso dei Parioli a Netflix, ecco la serie

"Per me è stata una grandissima opportunità. Dare la mia visione a questa serie è stato intrigante". Lo dice Andrea De Sica, che firma la regia insieme ad Anna Negri, al termine dell'anteprima per la stampa dei primi due episodi di Baby, la serie originale italiana di Netflix, liberamente ispirata al caso delle adolescenti del quartiere romano dei Parioli e prodotta da Fabula Picture. Sarà in onda sul colosso streaming in 190 paesi dal 30 novembre in 6 episodi, con Benedetta Porcaroli (Chiara) Alice Pagani (Lodovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Chabel Sastra Gonzales, Mirko Trovato e Claudia Pandolfi, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Massimo Poggio, Tommaso Ragno, Galatea Ranzi. In Baby, ambientata in un liceo privato, il Collodi, aggiunge De Sica, "raccontiamo storie di ragazzi alla disperata ricerca della loro identità e dell'amore. L'aspetto della prostituzione c'è, ma non ci sarà nulla di sensazionalistico, anzi. C'è un ribaltamento di ruoli tra giovani e adulti".