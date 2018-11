Baglioni: ecco i 24 finalisti di Sanremo Giovani - VIDEO

Tanti i nomi già conosciuti (soprattutto per la partecipazione ai talent) tra i 24 finalisti selezionati per Sanremo Giovani, che il 20 e 21 dicembre si giocheranno la possibilità di aggiudicarsi i due posti disponibili al Festival 2019 (5-9 febbraio).

Ad annunciarli è il direttore artistico Claudio Baglioni, in diretta a Radio2 Social Club.

LA PUNTATA DI RADIO 2 SOCIAL CLUB

Sono (in ordine alfabetico): Federica Abbate (già autrice affermata che ora tenta la strada da cantautrice), Andrea Biagioni (X Factor 2016), Cannella, Laura Ciriaco (The Voice 2018), Diego Conti (X Factor 2016), Cordio, Deschema, Fedrix & Flow, Fosco 17, La Rua (prima Amici poi Sarà Sanremo nel 2016), La Zero, Le Ore, Mahmood (X Factor, Area Sanremo 2015, Sarà Sanremo), Marte Marasco, Mescalina, Francesca Miola, Giulia Mutti, Nyvinne (Sarà Sanremo 2018), Einar Ortiz (X Factor 2017 e poi Amici), i Ros (X Factor 2017), Roberto Saita, Sisma, Symo, Wepro.

