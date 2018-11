Scotti, ritorno con IL mio quiz del cuore

Per il momento saranno solo 4 serate speciali, ma non è escluso che 'Chi vuol essere milionario?', quiz cult della televisione, torni stabilmente nei palinsesti di Canale 5. La rete Mediaset ha deciso di festeggiare i 20 anni del telequiz, in onda per la prima volta nel 1998 sulla britannica ITV e in Italia due anni dopo, con quattro puntate presentate ovviamente da Gerry Scotti, dal 7 dicembre in prima serata.

"Era il modo giusto di celebrare un programma che ha cambiato il modo di fare il quiz in televisione", ha detto Scotti che con il programma è entrato nel Guinness dei primati per maggior numero di puntate condotte nel mondo (1593 dal 2000 al 2011). Un format esportato in 120 Paesi e parecchie delle sue frasi come 'E' la tua risposta definitiva? o 'L'accendiamo?' sono entrate nel gergo comune.

"Il milionario è entrato nella storia del costume , è il regalo di Mediaset per Natale", ha aggiunto spiegando che non sarà solo un'operazione nostalgia: i concorrenti saranno tutti nuovi e non ci saranno vip. Rispetto al format originale salterà anche la famosa telefonata a casa per avere un aiuto per rispondere ad una domanda: troppo facile avendo a disposizione internet. Ma gli 'aiuti' non diminuiranno anzi aumenteranno di 1: oltre ai classici '50 e 50', ci saranno 'Chiedilo al pubblico', 'Chiedilo al tuo esperto in studio' e 'Chiedilo a Gerry'.

"Il milionario rivoluzionò i palinsesti nel modo di fare i telequiz - ha detto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri - Purtroppo è molto difficile ora trovare qualcosa di innovativo nel panorama televisivo e non solo italiano". Le 4 puntate sono state interamente girate, per questione di tempo e organizzative, a Varsavia. "Quando mi chiedono quale programma rifarei io rispondo sempre questo - ha ammesso Scotti - Adesso sono solo delle puntate speciali, ma aspettiamo il gradimento del pubblico, poi vedremo..". Gerry intanto porta avanti i suoi altri preserali ('Caduta libera' e The wall') anche se tra i suoi sogni ci sarebbe quello di tornare a recitare in una fiction. "Noi ne saremmo contenti ma bisogna capire dove troverebbe il tempo", rispondono da Mediaset, alla quale Scotti è 'fedelmente', così dice, legato da oltre 30 anni non ha intenzione di mollare, né in genere di cambiare lavoro. "Sono fake news che girano ogni tanto - ha assicurato - Certo vorrei tornare a recitare e so anche chi vorrei interpretare, un noto commissario, ma non dico chi".(ANSA).