Diavoli sul set, nel cast entra Smutniak

Tra Roma e Londra sono in corso le riprese di Diavoli, la nuova serie originale Sky in 10 episodi, prodotta da Lux Vide, basata sull'omonimo best seller (ed. Rizzoli) di Guido Maria Brera, una storia di finanza, potere e disinganni. Nelle foto rilasciate, relative al set romano, si vedono per la prima volta con il look di scena Patrick Dempsey e Alessandro Borghi nei panni dei due protagonisti della serie Dominic Morgan e Massimo Ruggero. E vengono annunciati oggi due nuovi interpreti della serie: Kasia Smutniak che sarà Nina Morgan, la bella e sofisticata moglie del personaggio interpretato da Patrick Dempsey e Lars Mikkelsen nel ruolo di Daniel Duval, il carismatico leader di un'organizzazione internazionale che pubblica informazioni segrete di ambito finanziario.

Alla regia di questo nuovo progetto internazionale l'inglese Nick Hurran (Sherlock, per cui è stato nominato agli Emmy). Lo affiancherà nel team di regia l'italiano Jan Michelini (I Medici). Diavoli è ambientata nella sede londinese dell'americana New York - London Investment Bank (NYL), una delle più grandi banche di investimento nella città, dove lo spregiudicato Head of Trading Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) è stato accolto dall'Italia e cresciuto nel mondo finanziario da Dominic Morgan (Patrick Dempsey), CEO della banca. Massimo è il perfetto esempio di self-made man: italiano e di origini umili, si è guadagnato il suo posto al sole nell'olimpo della finanza grazie al un intuito straordinario che lo rende il migliore nel suo campo. Dominic è uno degli uomini più potenti della finanza mondiale, ha un profondo legame con Massimo che lo considera il suo mentore, e ha però degli interessi che lo stesso Massimo non può nemmeno immaginare. Quando Massimo si troverà coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale che colpisce l'Europa, dovrà scegliere se allearsi con il suo mentore oppure combatterlo. l team di scrittura include Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Guido Maria Brera, Chris Lunt, Michael Walker, Ben Harris, Daniele Cesarano, Ezio Abate e Barbara Petronio.