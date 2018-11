Torna Hugh Grant con uno scandalo molto inglese

ROMA - Hugh Grant è uno degli attori più amati del mondo che negli anni, seppur con il volto segnato da qualche ruga in più, non solo ha forse acquistato in fascino, ma anche in punti da parte della critica e della stampa del settore. E' il protagonista di 'Uno scandalo molto inglese' (A Very English Scandal), la miniserie tv che arriva dal 23 novembre su FoxCrime con tre episodi pieni di intrigo, passione e mistero, un tentato omicidio e molto altro ancora.

Una serie che riporta alla luce l'affaire Thorpe, astro nascente in politica negli anni '70: brillante, progressista, manipolatore, educato a Eton e Oxford, stava per diventare capo del Partito Liberale quando l'aspirante modello Norman Scott uscì allo scoperto affermando di essere stato il suo amante. Accanto a Grant c'è uno dei giovani attori britannici più dotati di talento, ovvero Ben Whishaw (Spectre; Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick) nel ruolo di Scott. La regia è affidata al due volte nominato all'Oscar Stephen Frears, il cineasta inglese già dietro la macchina da presa di pellicole come Philomena, Florence e Vittoria e Abdul. Uno dei migliori ruoli di Grant riconosciuti dalla critica è proprio quello in Florence in cui ha recitato accanto a Meryl Streep. A Very English Scandal ha appassionato gli spettatori inglesi tanto da spingerli a promuovere la miniserie con il 96% di recensioni positive sul sito Rotten Tomatoes. E' una drammatizzazione dell'omonimo romanzo di John Preston ispirato proprio allo scandalo di Jeremy Thorpe. Il libro è stato pubblicato per la prima volta il 5 maggio 2016 da Viking Press e da Other Press negli Stati Uniti. Descrive in dettaglio il caso Thorpe.

A quell'epoca, l'omosessualità in Gran Bretagna è illegale: e per anni Scott, di professione aspirante modello, minaccia di rendere pubblica la relazione. In questo pasticcio sbuca Andrew Newton, che afferma di essere stato assoldato da Thorpe per uccidere il suo ex amante Scott e farlo tacere per sempre. Quello che veramente succede è che Newton, armato di una pistola Mauser, va nel Devon dove Scott vive e uccide il suo cane, un danese di nome Rinka. Newton afferma di aver rivolto poi l'arma contro Scott, ma che la pistola si è inceppata. Nel 1979 Thorpe viene processato per istigazione all'omicidio, ma viene assolto e Newton non viene creduto.

Lo stesso Hugh Grant stava finendo Oxford quando scoppiò lo scandalo. "Una fonte di divertimento e risolini tra studenti", ha confidato l'attore alla NPR quando la miniserie è uscita in Inghilterra. Thorpe è morto nel 2014 continuando a negare sia la relazione con Scott che il tentativo di assassinio. Il potente leader politico di Hugh Grant e l'ex modello di Ben Whishaw riproporranno uno dei processi che segnò il secolo scorso e che non trovò mai il vero colpevole. Nel cast anche Alex Jennings, Patricia Hodge, Monica Dolan e Adrian Scarborough. Sull'onda dello miniserie sono state aperte diverse inchieste giornalistiche che hanno rivelato che Newton, il presunto killer, non è morto come si pensava, ma vive sotto falso nome nel Surrey. La polizia ha però fatto sapere che l'inchiesta non verrà riaperta. Hugh Grant ha appena sposato, a 57 anni, la 38enne producer svedese Anna Eberstein (madre di tre dei suoi cinque figli). Da tempo l'attore ha messo dunque la testa a posto, anche se nella sua vita non sono mancati gli scandali. Stavolta quello che lo riguarda è targato Bbc One, è A Very English Scandal.