Dandini, tornano Le ragazze della tv

Da Carla Signoris 'mamma elicottero' a Sabina Guzzanti che ''sfornerà'' un Marco Travaglio e una Maria Elena Boschi, aspirante concorrente a Ballando con le stelle. E poi Lella Costa, Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti, Francesca Reggiani, Cinzia Leone, Syusi Blady, Tosca D'Aquino, Iaia Forte. A 30 anni dal primo storico debutto, Serena Dandini riporta su Rai3 La tv delle ragazze, versione Gli stati generali 1988 - 2018, con quattro puntate al via l'8/11.

''Non un revival - precisa - ma una vera assemblea, per fare il punto su cosa è stato delle donne e della comicità femminile in questi 30 anni''. Proprio nell'anno del Metoo, si scherzerà su tutto, ''dalla politica agli uomini in grossa difficoltà ultimamente'', ma ''mai sul femminicidio'', in un confronto generazionale tra le storiche protagoniste del programma e nuove Ragazze 2.0 come l'aspirante conduttrice Martina Dell'Ombra e Le Sbratz, trio nato sul web. In arrivo anche Paola Cortellesi-Eva e Alba Rorwacher-Giovanna d'Arco