X-Factor: eliminati Red Brics Foundation

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - Si riaccendono i riflettori dell'X Factor Arena e il palco è tutto per Sting, gigante della musica internazionale e ospite d'onore che con la storica 'Message in a bottle' dà il via al secondo appuntamento del live show e infiamma il pubblico. E se lo show si apre con tre evergreen senza tempo, la puntata è invece dedicata a canzoni che hanno scalato le classifiche degli ultimi dodici mesi. È Luna ad aprire la prima manche: una "mitragliatrice che canta come un usignolo", per il suo coach Manuel Agnelli. A Leo Gassmann, Mara Maionchi ha assegnato 'Next To Me' degli Imagine Dragons. Fedez punta sulla potenza della cantante lirica Naomi con 'Never Enough' di Loren Allred, che riceve il primo grande applauso dell'arena. Chiudono la prima manche i Red Bricks Foundation, che alla fine della seconda, si trovano al televoto contro Emanuele Bertelli. I verdetti dei giudici arrivano però alla parità e si va al 'tilt', il voto del pubblico che salva il sedicenne e manda definitivamente casa i Red Bricks Foundation.

