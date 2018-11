Carlucci riparte da Ballando on The Road

L'instancabile Milly Carlucci, che non sbaglia quasi mai un colpo quando si tratta di scovare chi è tagliato per un passo a due, tra centinaia che si presentano ai provini da nord a sud dello stivale, riparte da Reggio Emilia, con il suo show itinerante 'Ballando on The Road in cerca di talenti'. In attesa di rivederla al comando dal dal 9 marzo di 'Ballando con Le Stelle', in onda in prima serata su Rai1 fino all'11 maggio il sabato sera, al suo fianco come sempre Paolo Belli, i giudici e i concorrenti vip. A proposito a che punto siamo ci può anticipare qualcosa? "La verità - risponde - è che sarà la quattordicesima edizione e qualcosa di rivoluzionario ci inventeremo, ma siamo in alto mare, i casting sono partiti a fine giugno, io non lascio nulla al caso". Tornando a Ballando on The Road, sei tappe, dodici appuntamenti dedicati ai ballerini di tutti gli stili, di tutte le età. Al Via il 3-4 novembre da Reggio Emilia e si termina il 16 dicembre a Roma passando per Catania, Molfetta, Vimercate e Marcianise