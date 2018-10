Salta l'ospitata di De Filippi da Balivo

Al momento nessuna risposta ufficiale da Viale Mazzini, ma certo è che la tanto annunciata partecipazione, già registrata, di Maria De Filippi al programma di Caterina Balivo 'Vieni da me', in programma il 22 ottobre alle 14.45 (così da evitare una contrapposizione con Uomini e donne ndr) non è andata in onda, dopo che l'ufficio stampa della trasmissione di Rai1 aveva già diffuso un mini-spoiler in cui appariva la conduttrice Mediaset in chiacchiera con le due piccole intervistatrici della Balivo, le Gemelline, Camilla e Corinne, protagonista de Il Tè delle principesse (senza che ci fosse però un'interazione diretta con la Balivo ndr). Chi ha deciso la cancellazione all'ultimo minuto? De Filippi - volto simbolo di Cologno Monzese e a breve competitor di Antonella Clerici che torna con Portobello il sabato in prima serata su Rai1 - aveva accettato l'invito per una chiacchierata informale con Camilla e Corinne. Nel video diffuso la conduttrice si racconta, tra dichiarazioni personali e divertite.