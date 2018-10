X Factor, Lodo è al lavoro con i Gruppi

Lodo Guenzi al lavoro con la squadra dei Gruppi dell'edizione 2018 di X Factor: le primissime immagini sono state diffuse ieri sera su Sky Uno, al termine degli Home Visit del talent Sky prodotto da Fremantle. Seveso Casino Palace, Red Bricks Foundation e gli iraniani Bowland, che sono i concorrenti arrivati fino alla fine del percorso di Selezioni, hanno da subito accolto con grande entusiasmo il nuovo giudice e loro nuovo mentore, con cui sono già al lavoro da qualche settimana. "Siete il motivo per cui sono qua, perché Asia è stata brava e voi siete una figata" ha esordito Lodo complimentandosi per le scelte fatte con Asia Argento che ha selezionato e portato fino alla fase Live i concorrenti della squadra dei Gruppi. I ragazzi hanno avuto modo di condividere le proprie idee e di ascoltare quelle del loro nuovo giudice, e si sono dimostrati felici all'idea di iniziare con lui questo percorso. Guenzi si è dimostrato pronto a guidarli e valorizzarli ma lasciandoli più liberi possibile: "Almeno all'inizio sarò molto presente, poi però sarete voi a dirmi cosa riterrete sarà meglio per voi", ha detto ai ragazzi il leader de Lo Stato Sociale. Dalle prime immagini rilasciate sembra insomma che nel loft di X Factor ci sia un bel clima da cui partire per il lavoro di preparazione per i Live che inizieranno il 25 ottobre. I Seveso Casino Palace hanno infatti dichiarato di sentirsi capiti dal loro nuovo mentore, i Bowland di non vedere l'ora di iniziare a lavorare con lui. A mostrare, in un primo tempo, una certa distanza dal mondo musicale del nuovo giudice di X Factor sono stati i Red Bricks Foundation, che hanno però subito messo da parte la diffidenza iniziale una volta conosciuti i riferimenti musicali di Lodo, che fra i suoi idoli ha menzionato anche Pete Doherty, uno dei modelli del giovane gruppo romano capitanato da Lorenzo Sutto. "Sono fra amici a fare quello che mi fa stare bene, il rock n roll", ha concluso Guenzi, atteso ai Live assieme ai colleghi Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi da giovedì prossimo, 25 ottobre, su Sky Uno.