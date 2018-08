Renzi racconta Firenze, ciak per la tv

(ANSA) - FIRENZE, 14 AGO - Un conduttore d'eccezione, nella città di cui è stato presidente della Provincia e poi sindaco.

Matteo Renzi racconterà Firenze e le sue bellezze per un documentario in 8 puntate prodotto dall'Arcobaleno Tre di Lucio Presta per la tv, forse non solo nazionale. Il via alle riprese - ma la stessa produzione aveva chiesto di girare immagini già a giugno per il Calcio storico - il 21 agosto, scenario piazza del Duomo, dalle 18 e fino alle 8 del 22. Con strascico anche di polemiche su concessione degli spazi e divieti di transito ai pedoni: la consigliera M5s Silvia Noferi ha depositato un'interrogazione urgente.

Riprese anche nella cattedrale, non nel Campanile di Giotto.

Il 22 si girerà poi a Palazzo Medici Riccardi, nel giorno di chiusura del museo, dalle 18 alle 22. E in Palazzo Vecchio, il 23, giorno di chiusura del museo. Il 22 partiranno a Firenze anche le riprese di 'Six underground', film d'azione che Michael Bay gira per Netflix, con scene di inseguimento fra le vie del centro.