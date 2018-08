Magalli, A Mediaset con la Gialappa's? Mi piacerebbe

Giancarlo Magalli, 71 anni compiuti il 5 luglio, è legato anche per la prossima stagione da un contratto blindatissimo con la Rai, ma 'I fatti vostri' inizia già da un po' di tempo a 'stargli stretto', anche se da quest'autunno, su Rai2 dal 10 settembre (dal lunedì al venerdì alle 11) avrà accanto una nuova compagna di avventura, Roberta Morise, che subentra a Laura Forgia dopo un solo anno.

"Mi piacerebbe fare anche altro programma", spiega il conduttore in una conversazione telefonica con l'ANSA, confermando quanto annunciato a Cabalbio Libri. "Qualche proposta da Mediaset è arrivata poco tempo fa, perché hanno capito che avrei voglia di terminare la mia carriera divertendomi. Prima di andare in pensione mi piacerebbe lavorare anche a un altro programma. Più che Mediaset sono stati i miei amici della Gialappa's, con cui ho lavorato in passato, a chiamarmi. Sono anni che mi dicono di fare qualcosa insieme, da quando se ne andarono da Rai2 dopo che li avevo ospitati, è stato un periodo unico e indimenticabile. Loro sono simpaticissimi, e quando sono tornati alla carica ho risposto 'valutiamo'. Io ho il contratto firmato con la Rai per un altro anno per 'I fatti vostri'. Io non voglio tradire nessuno, però l'idea di farmi fare qualcosa che mi piaccia, o me la fare la Rai, o qualcun altro, va bene uguale". Ma se la Rai nel 2019 le proponesse un nuovo programma? "Ormai è una una barzelletta. non ci crede più nessuno. Sono diventato una specie di impiegato. Ho il tetto del compenso, ma facendo 200 puntate l'anno ogni giorno, lei capisce che con le tasse e tutto, prendo quasi quanto una maestranza di primo livello".

Ma cosa le piacerebbe fare? "Qualsiasi cosa, anche un quiz, un game show, o un programma nel pomeriggio, nell'access prime time, che mi rappresenti". Per quale motivo ritiene che dopo tanti anni non abbiano pensato a una sua ricollocazione con un altro tipo di show, nonostante una carriera di lungo corso? - "Tutti questi direttori - risponde Magalli - non è neanche colpa loro - l'ultimo, delizioso, di Rai2 è Andrea Fabiano - durano, diciamoci la verità, il tempo di un palinsesto, massimo due anni. Difficile stravolgere i piani. Ripeto, non è colpa di nessuno. Ma è anche vero che c'è chi ha un tetto sullo stipendio che è peggio di una tagliola alla gola. Poi ringrazio questa azienda, per carità, di avermi dato la possibilità di lavorare tanti anni. Se mai si dovesse cambiare, bisogna esserne certi, parlo di quello che mi piacerebbe fare: ribadisco, divertirmi alla fine della mia carriera senza stress. Sono sogni, ipotesi...". Intanto quest'anno torna alla guida dei Fatti vostri con Roberta Morise, un piccolo cambiamento c'è già: "Sì l'ho vista alle prove, già la conoscevo, è una ragazza simpatica, volenterosa, intelligente, andremo d'accordo".

Nato come autore in teatro con Pippo Franco e subito in tv (firmando, tra gli altri, anche Fantastico e gli storici Pronto Raffaella con la Carrà e Pronto, chi gioca? con Enrica Bonaccorti), diventato anche conduttore e poi attore, doppiatore, sceneggiatore e persino carabiniere e agente di polizia municipale onorario, fino alla nomina nel 2007 a commendatore al merito della Repubblica, Magalli non ha rimpianti. Magalli è alla guida del programma di Michele Guardì in modo continuativo dal 2009 (oltre alla conduzione nel 1991, nel triennio 1993-1996 e nel biennio 2001-2002).