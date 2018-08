Toffa su social, a settembre torno in tv

Nadia Toffa tornerà presto in televisione con Le Iene e in diretta. Ad annunciare la notizia è stata la conduttrice su Instagram che ha risposto a un follower che le chiedeva quando sarebbe tornata in tv: "Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene - ha replicato -. Ora inizio le vacanze". Parole che hanno rassicurato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Toffa nelle ultime settimane è tornata attiva sui social, dopo una lunga fase di silenzio. Poche ore prima la Iena bresciana aveva pubblicato un post, sciarpa di seta giallo acceso al collo, che aveva scatenato l'entusiasmo del suo pubblico. "Pronta per uscire", con l'eloquente hashtag #cenetta che ha fatto chiarezza su come sarebbe proseguita la serata della trentanovenne che ha aggiunto, "ma si è capito che mi piace il fluo??" per poi riservare un "mega abbraccio" ai suoi ammiratori.

