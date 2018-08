Tv, da Good Doctor a Jack Ryan, serie regine di agosto

Ha incantato i telespettatori in Italia fin dalla puntata del debutto The Good Doctor, la novità estiva di Rai1 (andata in onda negli Stati Uniti rivelandosi da subito come una serie evento durante la stagione televisiva 2017-2018, fin da subito un successo in termini di ascolto) che narra le vicende di un giovane chirurgo autistico (l'attore Freddie Highmore) con la Sindrome del Savant. Anche le due puntate andate in onda ieri sera si sono aggiudicate il prime time risultando il programma più visto della giornata. Per agosto per chi preferisce rimanere al fresco in casa qualche sera l'offerta sia sulle reti generaliste che su quelle pay e in streaming si presenta ancora più ricca, ecco una lista di quelle in prima visione. I nuovi episodi in onda il 7 agosto.

Dalla seconda stagione di Luke Cage Tom Clancy's Jack Ryan, a Trust me, alla nuova stagione di Power, le serie tv più attese di questa estate,

Da domani in anteprima per l'Italia "Trust Me" con Jodie Whittaker nei panni di un'infermiera costretta a rubare l'identità di una sua amica in circostanze sospette, arriva in esclusiva su Timvision. E poi le novità in onda su Sky. tra i titoli la quarta stagione di "Fear The Walking Dead", la terza stagione di "OZ" e la seconda stagione di "Snowfall", The Affair, la prima a debuttare domani 2 agosto.

Da segnalare Power: su Sky Atlantic da lunedì 13 agosto dove sta per arrivare la quinta stagione dello show di Courtney A.

Kemp che negli U.S.A, è una delle serie più viste degli ultimi anni. Protagonista è James "Ghost" St. Patrick (Omari Hardwick), proprietario di un night club di successo a New York "di giorno" e boss della droga "di notte". Tom Clancy's Jack Ryan - Amazon Prime Video (dal 31 agosto): il personaggio nato dalla penna di Tom Clancy, già portato sul grande schermo, debutta in formato seriale interpretato da John Krasinski. Jack Ryan è un analista emergente della CIA, che viene mandato per la prima volta sul campo per scoprire il nuovo modello di comunicazione usato dai terroristi. Le indagini metteranno Jack al centro di un rischioso piano ordito da chi vuole la distruzione globale.

Su Netflix tutto è pronto per accogliere la seconda attesa stagione di Ozark (dal 31 agosto). Il claim del trailer è "non esiste una bassa stagione". Jason Bateman torna a vestire i panni di Marty Byrde. La sua attività, portata avanti con la famiglia, continua ad essere quella del traffico di droga e del riciclaggio di denaro. Entreranno però in scena nuovi personaggi, che cambieranno gli equilibri così difficilmente raggiunti. Ha debuttato già sul colosso streaming la sesta stagione, ma è disponibile tutti giorni, l'iconica serie originale Orange Is The New Black ma la loro libertà è ancora rinchiusa dietro le sbarre.