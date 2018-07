Narcos, nuova serie dalla Colombia si sposta in Messico

- Si allontana dalla Colombia, dove sono ambientate le prime tre stagioni di Narcos, per raccontare le origini della moderna guerra della droga messicana, andando dritto alle sue radici. La nuova serie 'Narcos: Messico' sarà disponibile su Netflix entro la fine dell'anno in tutti i paesi dove il colosso streaming è attivo. Il conflitto inizia in un momento storico in cui i trafficanti di droga messicani sono una disorganizzata confederazione di coltivatori e commercianti e segue la successiva affermazione del cartello di Guadalajara negli anni Ottanta, quando Félix Gallardo (Diego Luna) prende il comando, riunendo tutti i trafficanti e costruendo un impero. Quando l'agente della Dea Kiki Camarena (Michael Pea) si trasferisce con la moglie e il giovane figlio dalla California a Guadalajara per assumere il suo nuovo incarico, capisce rapidamente che il suo ruolo sarà molto più complicato di quanto potesse immaginare. Kiki attira l'intelligence su Félix ed è sempre più coinvolto nella sua missione. Inizia una tragica catena di eventi, che segnerà il destino del traffico di droga, dando vita alla guerra degli anni successivi. Narcos: Messico è prodotto da Gaumont Television per Netflix.

Eric Newman è sceneggiatore e produttore esecutivo. José Padilha, Doug Miro e Carlo Bernard sono i produttori esecutivi.

Michael Pea interpreta Kiki Camarena, un uomo di famiglia, agente della Dea sotto copertura, che riesce ad ottenere informazioni utili grazie ad una serie di informatori vicini a Félix e al suo cartello nuovo di zecca. Kiki si ritrova però rapidamente nei guai quando si rende conto di aver totalmente sottovalutato il sofisticato sistema di Gallardo. Diego Luna è Miguel ngel Félix Gallardo ("Félix"), il leader del cartello Guadalajara, uno dei più grandi narcos della storia del Messico, nonché fondatore del moderno traffico di droga contemporaneo. Tranquillo ma audace, imperscrutabile ma pronto a tutto, all'apparenza è un leader benevolo, fedele ai propri amici, soci ed impiegati la sua ambizione viene però sempre prima di qualsiasi cosa. Nel cast anche Aaron Staton (Mad Men) nel ruolo di Butch Sears, Alejandro Edda (Fear the Walking Dead) in quello di Joaquin "Chapo" Guzman, Alfonso Dosal (Hazlo como hombre) nel ruolo di Benjamin Arellano Felix.