The Chi, vivere e morire a Chicago, serie rivelazione

The Chi racconta la comunità del South Side di Chicago (il titolo è il nomignolo con cui gli abitanti chiamano la città) che detiene il triste primato di morti violente in America: due omicidi al giorno. L'obiettivo è di umanizzare queste vite eternamente in lotta per la sopravvivenza e dare loro un volto e una storia perché non siano solo le protagoniste della cronaca nera del giorno dopo. Firmata dal talento poliedrico di Lena Waithe (nata in quei quartieri), 'The Chi', sarà in onda su FOX (Sky, 112) dal 15 luglio alle 21:00 in prima visione assoluta. La Waithe è la prima afroamericana ad aver vinto un Emmy per la sceneggiatura (Master of None) ma è stata anche attrice nell'ultimo successo di Spielberg, Ready Player One, ed è nota attivista dei diritti Lgbt. L'artista è una delle voci più promettenti nel mondo dell'intrattenimento americano che ha radici sempre più profonde nella cultura afroamericana: dal Donald Glover di Atlanta ai registi Jordan Peele (Get Out), Ryan Coogler (Black Panther) e Ava DuVernay (Selma), tutti eredi della solida tradizione del cinema di Spike Lee.

The Chi inizia con l'omicidio di una giovane promessa del basket. Al centro della storia non ci sono però indagini, lo sguardo si allarga sull'intera vita di un quartiere dove anche una scelta apparentemente semplice può determinare la vita e la morte. La violenza, la facilità di accesso alle armi e l'indifferenza delle istituzioni sono temi portanti della serie che pone l'accento sul perché in un ambiente suburbano come quello anche i personaggi con le migliori intenzioni finiscano occasionalmente per commettere errori in un domino dalle conseguenze via via più pericolose, senza possibilità di redenzione. Protagonisti della serie sono quattro ragazzi del South Side che non si conoscono ma le cui vite si intrecciano all'improvviso dopo il tragico evento. C'è Brandon (Jason Mitchell, Mudbound, Straight Outta Compton) che sogna di aprire un ristorante ma deve fare i conti con il desiderio di vendetta dopo l'omicidio del fratello e c'è il piccolo Kevin (Alex Hibbert, Moonlight) che vuole mettere in scena The Wiz alla recita scolastica solo per flirtare con una compagna ma il destino lo porta nel posto sbagliato al momento sbagliato, costringendolo a diventare adulto in una notte. Poi Emmett (Jacob Latimore, The Maze Runner) con la stessa ossessione per le sneaker e le ragazze e una vita scombinata da un figlio di cui ignorava l'esistenza e, infine, Ronnie (Ntare Guma Mbaho Mwine, The Knich) che ha avuto guai con la giustizia e vuole riconquistare il suo vero amore. Ma prima dovrà riuscire a combinare qualcosa nella vita.

Attorno a loro un'altra dozzina di personaggi ognuno con un vissuto da aggiungere al mosaico variopinto che rappresenta il carattere peculiare della serie. Molti critici Usa hanno rilevato come The Chi dia il meglio di sé quando fa trasparire le emozioni più profonde dei personaggi nell'intimità delle scene domestiche piuttosto che sui marciapiedi violenti del South Side. La serie si va a inserire nel nuovo rinascimento dramedy afroamericano insieme a tre dei migliori titoli delle scorse stagioni televisive come Atlanta, Insecure e Dear White People. C'è chi l'ha addirittura paragonata a The Wire, considerata una delle migliori serie TV mai realizzate. The Chi è stata recentemente rinnovata per una seconda stagione.

Fra i produttori anche il rapper Common che ha vinto un Oscar per la miglior canzone originale grazie al film Selma.