Palombelli, racconterò la nuova politica

"Raccontare la nuova politica, i nuovi personaggi e le loro storie: penso alla ricostruzione del Pd con la stagione del congresso, alle elezioni europee, agli equilibri nel centrodestra, tutti tasselli di una stagione abbastanza unica". E' la sfida che attende Barbara Palombelli: da settembre - oltre a Forum su Canale 5 e allo Sportello di Forum su Rete4 - condurrà dal lunedì al venerdì, nell'access prime time della rete di Sebastiano Lombardi completamente rivoluzionata nel segno delle news, Stasera Italia, la striscia destinata a sfidare direttamente Lilli Gruber con il suo Otto e mezzo su La7. "Credo che ci rivolgiamo a un pubblico almeno in parte diverso, il nostro è più trasversale, poi vedremo", spiega Palombelli, che alla guida di Otto e mezzo è stata nella stagione 2003-2004. "E non dimentichiamo che il '4' è un tasto magico, il primo delle reti Mediaset, che arriva dopo il '3', e dunque ha una potenzialità pazzesca", sottolinea, forte dei risultati già ottenuti, come "l'11% raggiunto dallo Sportello di Forum". In studio, Stasera Italia avrà "ospiti politici ma non solo, vedremo di volta in volta. E proveremo a mettere al centro del dibattito la vita reale". Un impegno che rientra appieno nella mission della nuova Rete4, "premiare il pubblico con contenuti più freschi, più veri, una sfida entusiasmante. E la cosa bella è che la striscia quotidiana sarà corroborata da cinque (RPT cinque) prime serate importanti, con i nuovi approfondimenti di Gerardo Greco e Nicola Porro, Freedom di Roberto Giacobbo, Quarto grado e il nuovo show di Piero Chiambretti (RPT il nuovo show di Piero Chiambretti). Mi piacerà anche lanciare i programmi dei colleghi, faremo delle staffette". Alle spalle 17 anni da giornalista parlamentare, decine di interviste ai protagonisti della politica anche in radio (come in 28 minuti, la rubrica che ha condotto su Radio2), Palombelli torna così al primo amore: "E' il mio tema. E in questi cinque anni alla guida di Forum, pur non parlando mai di politica, ho capito tanto della politica: le 3-400 mail che arrivano ogni settimana alla redazione del programma mi hanno permesso di conoscere la pancia del Paese, gli umori degli italiani. Per questo non mi sono stupita dei risultati elettorali. E' stato un grande allenamento a capire che Italia abbiamo davanti". Condurre Forum, sottolinea ancora, "è come compiere ogni giorni un viaggio in macchina attraverso l'Italia. Già quando ho fatto Quarto grado, dieci anni fa, mi sono resa conto che la gente ama essere coinvolta con il racconto in diretta delle cose". Con Forum, intanto, tornerà in onda il 9 settembre con uno speciale dedicato ai ragazzi difficili, partendo dal caso di Pamela Mastropietro, "una vicenda che ha influito sui risultati del voto. Del resto, ci siamo occupati anche di vaccini, altro tema al centro dell'agenda politica. E siamo stati i primi a trasmettere un matrimonio gay, di domenica pomeriggio. Insomma - conclude Barbara Palombelli - finora abbiamo fatto la politica delle persone, ora facciamo anche quella del Palazzo".